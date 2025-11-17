Как Роналдо пренаписа португалската футболна история? (ВИДЕО)

Преди дебюта на Кристиано Роналдо португалският национален отбор имаше скромна история на международната сцена. За 82 години "мореплавателите" бяха стигнали до 3 европейски и 3 световни първенства - съответно 27 и 18% участие. Нямаха и завоюван трофей.

Тимът се характеризираше с талантливи поколения, които бяха конкурентни, но не и фактор на големи форуми.

За малко над две десетилетия петкратният носител на "Златната топка" пренаписа футболната история на страната си. В този период Португалия неизменно се класира на европейски и световни финали, пише Marca.

Капитан, лидер, легенда

През 2016 г. "мореплавателите" станаха европейски шампиони, преди да триумфират на два пъти и в Лигата на нациите (2019 и 2025). Във всяко едно от тях Роналдо бе лидерът и вдъхновението, макар да изгледа от пейката голяма част от историческия успех преди 9 години поради контузия.

La historia de Portugal en los 82 años previos al debut de Cristiano:



Eurocopas: participó en 3 de 11 (27%)

Copas del Mundo: participó en 3 de 17 (18%)

Títulos: 0



La historia de Portugal desde que debutó Cristiano (144 goles en 226 partidos):



Eurocopas: ha participado en 6 de… pic.twitter.com/eUgL8SIuw1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 16, 2025

Португалия премина от класиране за 6 от 28 големи турнира (21% успех) към участие в 100% от тях след дебюта на Роналдо през 2003 г. – т.е. 12 от 12. Няма сравним случай в световния футбол с въздействието, което Кристиано е имал върху Португалия. Неговото присъствие не само промени резултатите, но и манталитета.

"Мореплавателите" се превърнаха в сила, която се бори за трофеи и респектира съперниците. А Роналдо не е просто играч – той е символ на трансформацията.

Кристиано Роналдо има 143 гола в 226 мача с националната фланелка. Някои от най-великите можете да намерите във видеото най-горе.

