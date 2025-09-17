bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Капитан на Цървена звезда почина на терена

Шок във Белград. Деян Милованович си отиде от този свят на 42 години

Капитан на Цървена звезда почина на терена

Сръбският футбол скърби за Деян Милованович. 

Бившият капитан на Цървена звезда почина на терена и то само на 42 години

Трагедията се случи по време на мача на ветераните на белградския гранд с тези на ПКБ. 

Сърцето

Милованович е претърпял сърдечен удар по време на мача, игран на помощните игрища на стадион "Райко Митич", познат като "Мала Маракана". 

Съотборниците му съобщават, че той се е почувствал зле и е паднал на тревата. Веднага е повикан екип на "Бърза помощ", който е опитал да реанимира Милованович, но без успех

Като причина за смъртта се посочват последиците от сърдечния удар. 

Капитан

Милованович е роден през 1984 г. в Белград и е част от златното поколение на Цървена звезда, в което са още Драган Мърджа, Душан Баста, Марко Перович. 

Той играе от 2001 до 2008 за белградския гранд, като се издига до ролята на капитан. За 173 мача има 20 гола. 

Играл е още във френския Ланс, както и в гръцкия Паниониос. Кариерата си приключва през 2014 г. във Вождовац.

Любовта към футбола Милованович наследява от баща си Джордже, който също е играл за Цървена звезда. Починалият е братовчед на Бранислав Иванович, който направи успешна кариера в Челси в периода 2008-2017 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

трагедия сърбия капитан цървена звезда ветерани сърдечен удар Деян Милованович

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Дербитата на първия кръг - пряко и едновременно на Champions TV днес!

Дербитата на първия кръг - пряко и едновременно на Champions TV днес!

Перфектна България на световното първенство по волейбол!

Перфектна България на световното първенство по волейбол!

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)
Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)

Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)

Последни новини

Перфектна България на световното първенство по волейбол!

Перфектна България на световното първенство по волейбол!

Дербитата на първия кръг - пряко и едновременно на Champions TV днес!

Дербитата на първия кръг - пряко и едновременно на Champions TV днес!

Две дербита в Шампионска лига! Вижте къде да гледате Байерн, Челси, Ливърпул и Атлетико!

Две дербита в Шампионска лига! Вижте къде да гледате Байерн, Челси, Ливърпул и Атлетико!

Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)

Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV