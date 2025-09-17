Сръбският футбол скърби за Деян Милованович.

Бившият капитан на Цървена звезда почина на терена и то само на 42 години.

Трагедията се случи по време на мача на ветераните на белградския гранд с тези на ПКБ.

Сърцето

Милованович е претърпял сърдечен удар по време на мача, игран на помощните игрища на стадион "Райко Митич", познат като "Мала Маракана".

Съотборниците му съобщават, че той се е почувствал зле и е паднал на тревата. Веднага е повикан екип на "Бърза помощ", който е опитал да реанимира Милованович, но без успех.

Като причина за смъртта се посочват последиците от сърдечния удар.

Капитан

Милованович е роден през 1984 г. в Белград и е част от златното поколение на Цървена звезда, в което са още Драган Мърджа, Душан Баста, Марко Перович.

Той играе от 2001 до 2008 за белградския гранд, като се издига до ролята на капитан. За 173 мача има 20 гола.

Играл е още във френския Ланс, както и в гръцкия Паниониос. Кариерата си приключва през 2014 г. във Вождовац.

Любовта към футбола Милованович наследява от баща си Джордже, който също е играл за Цървена звезда. Починалият е братовчед на Бранислав Иванович, който направи успешна кариера в Челси в периода 2008-2017 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK