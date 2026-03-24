Клоп отхвърли Реал Мадрид, но за Германия - все още е рано

Един от най-влиятелните треньори на съвременния футбол — Юрген Клоп — продължава да бъде в центъра на вниманието, въпреки отсъствието си от треньорската скамейка.

Всеки негов публичен ангажимент неизменно поражда въпроси за следващата му дестинация. Този път германският специалист внесе яснота около спекулациите за евентуален негов "трансфер" на "Бернабеу".

В тв анализ за Deutsche Telekom за предстоящото световно първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято, бившият наставник на Ливърпул и Борусия Дортмунд отговори откровено на въпросите относно бъдещето си.

Спекулациите около евентуална роля начело на германския национален отбор при раздяла с Юлиан Нагелсман след Мондиала също не бяха подминати. Клоп не затвори напълно вратата пред подобен сценарий, но подчерта, че към момента няма конкретни планове.

„Има дълъг път до пенсионирането. Кой знае какво ще донесат следващите няколко години? Не съм правил никакви планове в това отношение“, заяви той.

Що се отнася до постоянните слухове, свързващи го с Реал Мадрид, германецът беше пределно ясен:

„Винаги едни и същи хора пишат това. Ако Реал Мадрид ми се бяха обадили поне веднъж, щяхме да знаем. Но това са глупости — не са ми се обаждали нито веднъж.“