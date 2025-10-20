bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Сълзите на Клоп: Загубих част от душата си

Болката, която пречупи Ливърпул

Сълзите на Клоп: Загубих част от душата си

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп говори за мъката, която все още разкъсва сърцето му – загубата на Диого Жота. „Чувствам се така, сякаш съм загубил част от душата си. Той беше член на семейството ми“, каза мениджърът, чийто глас се разтрепери, а очите му се напълниха със сълзи, докато спомените за трагично загиналия футболист се стичаха в думите му.

Жота и брат му Андре Силва загинаха в катастрофа през юли, оставяйки след себе си шок и пустота. „Седях сам, потънал в тишина, не знаех къде да се обърна. Човекът, когото доведох, когото толкова обичахме... беше отнет от света за миг.“

В интервю за подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор“ Клоп разкри неописуемата болка от празната съблекалня и липсата на Жота. „Не мога да си представя Ливърпул без него. Това е празнина, която се усеща в сърцата на всички. Той беше светлината ни, нашето сърце, нашата радост.

Снимка: Instagram

Получих съобщението сутринта... и светът ми се срина. Не можех да повярвам. Не беше възможно. Гледах снимките от сватбата му и просто... не можех да говоря, не можех да дишам. „Точно като член на семейството“, повтори той с трепет и скръб. „Не можеш да се подготвиш за такова нещо. Трябва да събереш сърцето си, което е разбито на хиляди парчета, и да продължиш напред, докато душата ти плаче.“

Отвратително: Спечелиха 75 000 евро от смъртта на Жота и след това изчезнаха!

Клоп описва Жота като „много специален млад мъж“ – не просто футболист, а истинска душа, която осветяваше "Анфийлд". Той отбеляза 65 гола в 182 мача и бе сърцето на успехите на клуба. „Той носеше светлина навсякъде, където отиде. И сега тази светлина е угаснала.“

Снимка: Getty Images

Дори след напускането на Ливърпул през 2024 г., Клоп не спря да поддържа връзка с играчите, но загубата на Жота остави неизлечима рана. „Обичам това, което правя сега, но част от мен винаги ще бъде там, където беше Диого.

Няма тренировка, няма пресконференция, която да замести празнотата му.“ Клоп говори за смъртта с тежестта на човешката трагедия: „Всеки ден ми липсва той. Всяка усмивка, всеки жест, всеки миг... липсата му боли повече, отколкото думите могат да опишат.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Дъно! Обвиниха го в афера с вдовицата на Жота! (СНИМКА)
Тагове:

трагедия ливърпул катастрофа брат траур смърт скръб тренировка светлина юрген клоп отбора Диого Жота

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов
Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)
Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

Диего Форлан в болница след брутален сблъсък

Диего Форлан в болница след брутален сблъсък

Треньорката на починалото момче: Беше кротко дете, но се събра с брат си (ВИДЕО)

Треньорката на починалото момче: Беше кротко дете, но се събра с брат си (ВИДЕО)

Последни новини

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов
Херо поема щафетата в Ботев Пловдив

Херо поема щафетата в Ботев Пловдив
Диего Форлан в болница след брутален сблъсък

Диего Форлан в болница след брутален сблъсък

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV