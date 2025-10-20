Сълзите на Клоп: Загубих част от душата си

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп говори за мъката, която все още разкъсва сърцето му – загубата на Диого Жота. „Чувствам се така, сякаш съм загубил част от душата си. Той беше член на семейството ми“, каза мениджърът, чийто глас се разтрепери, а очите му се напълниха със сълзи, докато спомените за трагично загиналия футболист се стичаха в думите му.

Жота и брат му Андре Силва загинаха в катастрофа през юли, оставяйки след себе си шок и пустота. „Седях сам, потънал в тишина, не знаех къде да се обърна. Човекът, когото доведох, когото толкова обичахме... беше отнет от света за миг.“

В интервю за подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор“ Клоп разкри неописуемата болка от празната съблекалня и липсата на Жота. „Не мога да си представя Ливърпул без него. Това е празнина, която се усеща в сърцата на всички. Той беше светлината ни, нашето сърце, нашата радост.

Снимка: Instagram

Получих съобщението сутринта... и светът ми се срина. Не можех да повярвам. Не беше възможно. Гледах снимките от сватбата му и просто... не можех да говоря, не можех да дишам. „Точно като член на семейството“, повтори той с трепет и скръб. „Не можеш да се подготвиш за такова нещо. Трябва да събереш сърцето си, което е разбито на хиляди парчета, и да продължиш напред, докато душата ти плаче.“

Клоп описва Жота като „много специален млад мъж“ – не просто футболист, а истинска душа, която осветяваше "Анфийлд". Той отбеляза 65 гола в 182 мача и бе сърцето на успехите на клуба. „Той носеше светлина навсякъде, където отиде. И сега тази светлина е угаснала.“

Снимка: Getty Images

Дори след напускането на Ливърпул през 2024 г., Клоп не спря да поддържа връзка с играчите, но загубата на Жота остави неизлечима рана. „Обичам това, което правя сега, но част от мен винаги ще бъде там, където беше Диого.

Няма тренировка, няма пресконференция, която да замести празнотата му.“ Клоп говори за смъртта с тежестта на човешката трагедия: „Всеки ден ми липсва той. Всяка усмивка, всеки жест, всеки миг... липсата му боли повече, отколкото думите могат да опишат.“

