bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Реферът, псувал Юрген Клоп, е заплашен от затвор

От центъра на терена до подсъдимата скамейка - историята на Дейвид Куут

Реферът, псувал Юрген Клоп, е заплашен от затвор

Бившият съдия от Висшата лига Дейвид Куут отново е в центъра на скандал — този път заради обвинения, които могат да му донесат затвор. В края на миналата година той беше във фокуса на общественото внимание заради видео с обидни изказвания по адрес на Юрген Клоп.

Куут се е признал за виновен пред Кралския съд в Нотингам по обвинение, свързано с изготвяне на неподходящ видеоматериал, включващ непълнолетно лице. Според съдебните документи случаят се разглежда като тежко престъпление, което може да доведе до ефективна присъда.

На 11 декември ще се изправи пред съда

Съдията, който в момента е освободен под гаранция, ще се яви отново в съда на 11 декември, когато ще бъде определено дали ще получи наказание „лишаване от свобода“.

ФИФА и УЕФА изгониха рефера, обидил Клоп и Ливърпул

Разследването срещу него е започнало след вътрешна проверка на Английската футболна асоциация, при която са били иззети и анализирани електронни устройства, съдържащи потенциално компрометираща информация.

Той бе отстранен от длъжност в Професионалната лига на реферите още миналата година, след като в интернет се появи запис, в което той, във видимо нетрезво състояние, отправя нецензурни думи по адрес на Ливърпул и тогавашния мениджър Юрген Клоп.

42-годишният бивш рефер е ръководил над 100 срещи във Висшата лига. В предишно интервю той сподели, че дълги години е крил своята сексуална ориентация, което го е довело до лични трудности и зависимости.

Признание

„Искам да се извиня на всички, които съм засегнал с поведението си. Във видеото ясно се вижда, че не бях в трезво състояние“, коментира тогава той.

Куут призна, че дълго време е криел своята сексуална ориентация, което го е довело до лични трудности и зависимости.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

съд англия ливърпул присъда признание поведение юрген клоп английската футболна асоциация висша лига видеон непълнолетно дете

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне (ВИДЕО)

Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне (ВИДЕО)
От четвърти в света до дъното: Докога ще продължаваме така? (ВИДЕО)

От четвърти в света до дъното: Докога ще продължаваме така? (ВИДЕО)
Любо Ганев: Трябваше да вземем най-доброто решение за волейбола (ВИДЕО)

Любо Ганев: Трябваше да вземем най-доброто решение за волейбола (ВИДЕО)
Хвани я, ако можеш, Тибо (ВИДЕО)

Хвани я, ако можеш, Тибо (ВИДЕО)
Лъч надежда за Михаел Шумахер

Лъч надежда за Михаел Шумахер

Последни новини

Парадокс: Сан Марино трябва да загуби с много, за да играе на световното

Парадокс: Сан Марино трябва да загуби с много, за да играе на световното
От четвърти в света до дъното: Докога ще продължаваме така? (ВИДЕО)

От четвърти в света до дъното: Докога ще продължаваме така? (ВИДЕО)
Колко близо е Насар: Седемте бога на щангите

Колко близо е Насар: Седемте бога на щангите
Любо Ганев: Трябваше да вземем най-доброто решение за волейбола (ВИДЕО)

Любо Ганев: Трябваше да вземем най-доброто решение за волейбола (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV