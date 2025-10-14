Реферът, псувал Юрген Клоп, е заплашен от затвор

Бившият съдия от Висшата лига Дейвид Куут отново е в центъра на скандал — този път заради обвинения, които могат да му донесат затвор. В края на миналата година той беше във фокуса на общественото внимание заради видео с обидни изказвания по адрес на Юрген Клоп.

Куут се е признал за виновен пред Кралския съд в Нотингам по обвинение, свързано с изготвяне на неподходящ видеоматериал, включващ непълнолетно лице. Според съдебните документи случаят се разглежда като тежко престъпление, което може да доведе до ефективна присъда.

На 11 декември ще се изправи пред съда

Съдията, който в момента е освободен под гаранция, ще се яви отново в съда на 11 декември, когато ще бъде определено дали ще получи наказание „лишаване от свобода“.

Разследването срещу него е започнало след вътрешна проверка на Английската футболна асоциация, при която са били иззети и анализирани електронни устройства, съдържащи потенциално компрометираща информация.

Той бе отстранен от длъжност в Професионалната лига на реферите още миналата година, след като в интернет се появи запис, в което той, във видимо нетрезво състояние, отправя нецензурни думи по адрес на Ливърпул и тогавашния мениджър Юрген Клоп.

42-годишният бивш рефер е ръководил над 100 срещи във Висшата лига. В предишно интервю той сподели, че дълги години е крил своята сексуална ориентация, което го е довело до лични трудности и зависимости.

Признание

„Искам да се извиня на всички, които съм засегнал с поведението си. Във видеото ясно се вижда, че не бях в трезво състояние“, коментира тогава той.

Куут призна, че дълго време е криел своята сексуална ориентация, което го е довело до лични трудности и зависимости.

