Реферът, псувал Юрген Клоп, е заплашен от затвор

Бившият съдия от Висшата лига Дейвид Куут отново е в центъра на скандал — този път заради обвинения, които могат да му донесат затвор. В края на миналата година той беше във фокуса на общественото внимание заради видео с обидни изказвания по адрес на Юрген Клоп.
Куут се е признал за виновен пред Кралския съд в Нотингам по обвинение, свързано с изготвяне на неподходящ видеоматериал, включващ непълнолетно лице. Според съдебните документи случаят се разглежда като тежко престъпление, което може да доведе до ефективна присъда.
Съдията, който в момента е освободен под гаранция, ще се яви отново в съда на 11 декември, когато ще бъде определено дали ще получи наказание „лишаване от свобода“.
Разследването срещу него е започнало след вътрешна проверка на Английската футболна асоциация, при която са били иззети и анализирани електронни устройства, съдържащи потенциално компрометираща информация.
Той бе отстранен от длъжност в Професионалната лига на реферите още миналата година, след като в интернет се появи запис, в което той, във видимо нетрезво състояние, отправя нецензурни думи по адрес на Ливърпул и тогавашния мениджър Юрген Клоп.
42-годишният бивш рефер е ръководил над 100 срещи във Висшата лига. В предишно интервю той сподели, че дълги години е крил своята сексуална ориентация, което го е довело до лични трудности и зависимости.
„Искам да се извиня на всички, които съм засегнал с поведението си. Във видеото ясно се вижда, че не бях в трезво състояние“, коментира тогава той.
Куут призна, че дълго време е криел своята сексуална ориентация, което го е довело до лични трудности и зависимости.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK