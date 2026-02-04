bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

И кой може да си позволи да плати толкова милиони?

Разривът на Кристиано Роналдо и саудитския му клуб Ал Насър дойде неочаквано и предизвика сътресение във футбола. 

Португалецът не е доволен от отношението на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, който осигурява бюджета на четирите най-големи клуба в страната, към неговия. Смята се, че носителят на 5 награди "Златна топка" е обявил бойкот, тъй като мисли, че Ал Насър се неглижира. 

Тази новина хвърли фокус върху договора на португалеца, който е до лятото на 2027 г. 

Освобождаваща клауза

Ако Роналдо иска да заиграе скоро в друг клуб, това няма да му е много лесно. 

В договора му има откупна клауза, която е в размер на 50 000 000 евро! Толкова трябва да плати всеки отбор, който го иска веднага. 

Снимка: Reuters

Но! Съществува и друг вариант! Той обаче е свързан с изчакване!

Според световните издания, в договора на Роналдо има клауза, според която той може да напусне клуба през лятото на 2026 г. 

Какво ще предприеме португалецът предстои да разберем! 

С Меси в един отбор!

Къде може да отиде Роналдо, ако избере да си тръгне?

Един от най-вълнуващите слухове е, че Дейвид Бекъм ще сбъдне мечтата на всички футболни фенове и ще събере в Интер Маями Роналдо и Меси. Двете големи звезди винаги са били конкуренти на терена. Самият Меси има договор с Интер от САЩ до 2028 г.

Снимка: Reuters

Роналдо вече намекна, че може да се завърне в Европа: "Страстта ми към футбола е голяма и искам да продължа. Няма значение къде играя, дали в Близкия изток или в Европа. Винаги съм обичал да играя футбол и искам да продължа. Със сигурност ще достигна 1000 гола, ако няма контузии.".

Той вече има 961 гола. 

кристиано роналдо договор лионел меси саудитска арабия клауза ал насър откупна клауза

