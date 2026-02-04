Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Разривът на Кристиано Роналдо и саудитския му клуб Ал Насър дойде неочаквано и предизвика сътресение във футбола.
Португалецът не е доволен от отношението на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, който осигурява бюджета на четирите най-големи клуба в страната, към неговия. Смята се, че носителят на 5 награди "Златна топка" е обявил бойкот, тъй като мисли, че Ал Насър се неглижира.
Тази новина хвърли фокус върху договора на португалеца, който е до лятото на 2027 г.
Ако Роналдо иска да заиграе скоро в друг клуб, това няма да му е много лесно.
В договора му има откупна клауза, която е в размер на 50 000 000 евро! Толкова трябва да плати всеки отбор, който го иска веднага.
Но! Съществува и друг вариант! Той обаче е свързан с изчакване!
Според световните издания, в договора на Роналдо има клауза, според която той може да напусне клуба през лятото на 2026 г.
Какво ще предприеме португалецът предстои да разберем!
Къде може да отиде Роналдо, ако избере да си тръгне?
Един от най-вълнуващите слухове е, че Дейвид Бекъм ще сбъдне мечтата на всички футболни фенове и ще събере в Интер Маями Роналдо и Меси. Двете големи звезди винаги са били конкуренти на терена. Самият Меси има договор с Интер от САЩ до 2028 г.
Роналдо вече намекна, че може да се завърне в Европа: "Страстта ми към футбола е голяма и искам да продължа. Няма значение къде играя, дали в Близкия изток или в Европа. Винаги съм обичал да играя футбол и искам да продължа. Със сигурност ще достигна 1000 гола, ако няма контузии.".
Той вече има 961 гола.