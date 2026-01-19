Меси разочарова. Ето къде и кога смята да се пенсионира!

Без съмнение Лионел Меси е един от най-успешните и най-обичаните футболисти в историята! Това се дължи преди всичко на периода му в Барселона (2003-2021), когато аржентинецът спечели 4 пъти Шампионската лига и 10 пъти титлата в Испания!

През 2021 г. Меси премина в ПСЖ през сълзи, но винаги е обещавал, че ще се завърне на "Камп Ноу". И феновете го очакват!

Само че е много вероятно това да не се случи изобщо и той да... прекрати кариерата си.

В САЩ

От 2023 г. Меси играе за Интер Маями, а според Football Inside, той ще остане там до края на професионалния си път.

Снимка: Reuters

Двете страни постигнаха договорка да си сътрудничат до 2028 г. Много вероятно е това да е последната година, в която виждаме аржентинеца на футболния терен.

Ако това се осъществи, феновете на Барса ще бъдат доста разочаровани.

През 2028 г. Меси ще навърши 41 години.

В момента той взима по 12 млн. долара на година, като едва ли друг клуб би му предложил толкова.

Обещания

Преди месеци Меси посети "Камп Ноу" изненадващо, докато на стадиона все още кипеше реконструкция.

"Надявам се някой ден да мога да се върна! Не само за да се сбогувам като част от тима, което така и не успях да направя...“, написа той тогава.

Именно това изказване на аржентинеца обнадежди феновете.

Снимка: gettyimages.com

По този повод президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви категорично: "Меси вече е в различен етап от кариерата си, а времето му на най-високо ниво в европейския футбол е приключило".

