Колко струва една псувня на стадион в Испания? (ВИДЕО)

4-цифрена глоба чака фен, обидил играч на Барселона

Колко струва една псувня на стадион в Испания? (ВИДЕО)
Getty Images

Испанският комитет срещу насилието в Испания настоява за глоба от €4000 за фен на Реал Овиедо, който е обидил Маркъс Рашфорд по време на победата на каталунците с 3:1 над новака в Ла Лига на 25 септември тази година.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Защо точно €4000?

Кадри от предполагаемия инцидент бяха споделени в социалните мрежи след мача, показвайки, че Рашфорд е бил обект на обиди, докато изпълнява ъглов удар. Видеото отново провокира много дебати по темата – как футболът трябва да се бори с расизма?

Снимка: Getty Images

Отговорът на испанския комитет срещу насилието е… глоба!

Комитетът, който следи и определя последствията за всички случаи на злоупотреба, е препоръчал на запалянкото да бъде наложена глоба в размер на €4000, според испанския сайт Cadena.

Окончателното решение обаче е в ръцете на Дисциплинарната комисия на Испания, която трябва да реши дали да наложи наказанието или да предприеме други действия.

Снимка: Getty Images

Рашфорд в Барселона

Маркъс Рашфорд има 5 гола и 7 асистенции в 13 изиграни мача с Барселона във всички турнири и преживява ренесанс, след като през летния трансферен прозорец премина при каталунците под наем от Манчестър Юнайтед.

Снимка: Getty Images

Според различни източници в договора му е включена опция за закупуване в края на сезона на стойност £27 милиона.

Тагове:

барселона Испания евро глоба расизъм маркъс рашфорд дисциплинарна комписия 4000 комитет срещу насилието

