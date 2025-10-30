Колко струва една псувня на стадион в Испания? (ВИДЕО)

Испанският комитет срещу насилието в Испания настоява за глоба от €4000 за фен на Реал Овиедо, който е обидил Маркъс Рашфорд по време на победата на каталунците с 3:1 над новака в Ла Лига на 25 септември тази година.

Защо точно €4000?

Кадри от предполагаемия инцидент бяха споделени в социалните мрежи след мача, показвайки, че Рашфорд е бил обект на обиди, докато изпълнява ъглов удар. Видеото отново провокира много дебати по темата – как футболът трябва да се бори с расизма?

Отговорът на испанския комитет срещу насилието е… глоба!

Комитетът, който следи и определя последствията за всички случаи на злоупотреба, е препоръчал на запалянкото да бъде наложена глоба в размер на €4000, според испанския сайт Cadena.

Окончателното решение обаче е в ръцете на Дисциплинарната комисия на Испания, която трябва да реши дали да наложи наказанието или да предприеме други действия.

Рашфорд в Барселона

Маркъс Рашфорд има 5 гола и 7 асистенции в 13 изиграни мача с Барселона във всички турнири и преживява ренесанс, след като през летния трансферен прозорец премина при каталунците под наем от Манчестър Юнайтед.

Според различни източници в договора му е включена опция за закупуване в края на сезона на стойност £27 милиона.

