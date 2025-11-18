Крадци претършуваха спалнята на най-красивата футболистка

Алиша Леман отдавна си е извоювала титлата Най-красива футболистка и гледа да прави всичко по силите си, за да я защитава.

Но с популярността идват и минусите, като например... набезите на крадци.

А Леман бе обрана преди ден!

В спалнята

В социалните мрежи тя сподели клип, на който се вижда, че в спалнята ѝ са вилнели престъпници, които са пребъркали шкафовете и гардероба ѝ.

"Следващия път, когато тършувате, може ли да подредите след това, защото страдам от Обсесивно-компулсивното разстройство", пише Леман.

Не е ясно дали това състояние е наистина диагностицирано при нея. То се изразява в остро чувство на тревожност при непредвидени ситуации.

Не е ясно и къде е извършен обира, нито какво е откраднато.

Кариерата

Иначе Леман в момента е футболистка на Комо, след като игра за кратко в Ювентус.

Тя е преминала през Астън Вила, Евертън, Уест Хем, Йънг Бойс.

В публичното пространство обаче е по-известна с публикациите си в социалните мрежи за своите над 16 милиона последователи.

Тя имаше връзка с футболиста Дъглас Луис, но отношенията им приключиха.

