Крадци претършуваха спалнята на най-красивата футболистка

Алиша Леман отдавна си е извоювала титлата Най-красива футболистка и гледа да прави всичко по силите си, за да я защитава.
Но с популярността идват и минусите, като например... набезите на крадци.
А Леман бе обрана преди ден!
В социалните мрежи тя сподели клип, на който се вижда, че в спалнята ѝ са вилнели престъпници, които са пребъркали шкафовете и гардероба ѝ.
"Следващия път, когато тършувате, може ли да подредите след това, защото страдам от Обсесивно-компулсивното разстройство", пише Леман.
Не е ясно дали това състояние е наистина диагностицирано при нея. То се изразява в остро чувство на тревожност при непредвидени ситуации.
Не е ясно и къде е извършен обира, нито какво е откраднато.
Иначе Леман в момента е футболистка на Комо, след като игра за кратко в Ювентус.
Тя е преминала през Астън Вила, Евертън, Уест Хем, Йънг Бойс.
В публичното пространство обаче е по-известна с публикациите си в социалните мрежи за своите над 16 милиона последователи.
View this post on Instagram
Тя имаше връзка с футболиста Дъглас Луис, но отношенията им приключиха.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK