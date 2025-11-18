Крадци претършуваха спалнята на най-красивата футболистка

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Алиша Леман се оплака в социалните мрежи

Алиша Леман отдавна си е извоювала титлата Най-красива футболистка и гледа да прави всичко по силите си, за да я защитава. 

Но с популярността идват и минусите, като например... набезите на крадци.

А Леман бе обрана преди ден! 

В спалнята

В социалните мрежи тя сподели клип, на който се вижда, че в спалнята ѝ са вилнели престъпници, които са пребъркали шкафовете и гардероба ѝ. 

"Следващия път, когато тършувате, може ли да подредите след това, защото страдам от Обсесивно-компулсивното разстройство", пише Леман. 

Не е ясно дали това състояние е наистина диагностицирано при нея. То се изразява в остро чувство на тревожност при непредвидени ситуации. 

Не е ясно и къде е извършен обира, нито какво е откраднато. 

Кариерата

Иначе Леман в момента е футболистка на Комо, след като игра за кратко в Ювентус. 

Тя е преминала през Астън Вила, Евертън, Уест Хем, Йънг Бойс.

В публичното пространство обаче е по-известна с публикациите си в социалните мрежи за своите над 16 милиона последователи. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Тя имаше връзка с футболиста Дъглас Луис, но отношенията им приключиха. 

Тагове:

