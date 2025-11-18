bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Красивата дъщеря на сръбския Гонзо е враг номер 1 на протестиращите

Саня Джаич е сред поддръжниците на Александър Вучич

Цяла година вече не стихват протестите в Сърбия, след като козирката на гарата в Нови Сад панда и уби общо 16 човека. 

От 1 ноември, когато се случи трагедията, до сега студентите в страната организираха редица протести, които обаче не събориха правителството на президента Александър Вучич. А в подкрепа на държавния глава започна ново движение, което също протестира символично - в един от градските паркове те са изградили свой лагер. 

Едно от лицата на тези протести е Саня Джаич. И ако фамилията ви е позната, то очевидно се интересувате от футбол. Тя е дъщеря на Драган Джаич - една от големите звезди на бивша Югославия и настоящ президент на местния Футболен съюз

Коя е Саня?

Тя е родена през 1989 г. и е първородната дъщеря на Драган Джаич. Сестра ѝ Драгана е телевизионен водещ. 

По образование е икономист с магистърска степен, а от 6 февруари е депутат в "Скупщината" от управляващата партия на Александър Вучич. 

 
 
 
Джаич е член на Комисията по европейска интеграция, заместник-член на Комисията по пространствено планиране, транспорт, инфраструктура и телекомуникации и заместник-член на Комисията по образование, наука, технологично развитие и информационно общество.

Тя е член на групите за приятелство на САЩ, Китай, Франция, Швейцария, Испания и Ирландия.

Освен това е майка на две деца!

 
 
 
Кое обаче ядосва протестиращите срещу правителството и корупцията в страната?

"Чачиленд"

Саня Джаич е редовен гост в палатковия лагер, който опозиционерите наричат подигравателно "Чачиленд" - по неправилното изписване на думата за ученици в сръбския - "đaci". 

Тя често е в компанията на най-младия сръбски депутат Никола Лазич (Той влезе в парламента през 2020 г., когато беше само на 21).

 
 
 
Именно те са сред най-пламенните привърженици на президента Вучич и на неговата власт.

Скандално назначение

Това не е първият път, в който Саня става обект на критики. 

Нейното назначение във фирма, свързана с летище "Никола Тесла" в Белград със сравнително висока заплата преди години, бе широко обсъждано. 

Тогава тя имаше едва няколко месеца стаж, а от летището заявиха, че е получила позицията по надлежния ред.

Останаха обаче спекулации, че за това е спомогнал баща ѝ. 

 
 
 
Драган Джаич стана председател на футболния съюз на Сърбия от март 2023 г. Преди това той бе президент на Цървена звезда. 

При най-големия триумф на "червено-белите" в историята - победата във финала на Шампионската лига през 1991 г., Джаич бе технически директор.

