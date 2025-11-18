Красивата дъщеря на сръбския Гонзо е враг номер 1 на протестиращите

Цяла година вече не стихват протестите в Сърбия, след като козирката на гарата в Нови Сад панда и уби общо 16 човека.
От 1 ноември, когато се случи трагедията, до сега студентите в страната организираха редица протести, които обаче не събориха правителството на президента Александър Вучич. А в подкрепа на държавния глава започна ново движение, което също протестира символично - в един от градските паркове те са изградили свой лагер.
Едно от лицата на тези протести е Саня Джаич. И ако фамилията ви е позната, то очевидно се интересувате от футбол. Тя е дъщеря на Драган Джаич - една от големите звезди на бивша Югославия и настоящ президент на местния Футболен съюз.
Тя е родена през 1989 г. и е първородната дъщеря на Драган Джаич. Сестра ѝ Драгана е телевизионен водещ.
По образование е икономист с магистърска степен, а от 6 февруари е депутат в "Скупщината" от управляващата партия на Александър Вучич.
View this post on Instagram
Джаич е член на Комисията по европейска интеграция, заместник-член на Комисията по пространствено планиране, транспорт, инфраструктура и телекомуникации и заместник-член на Комисията по образование, наука, технологично развитие и информационно общество.
Тя е член на групите за приятелство на САЩ, Китай, Франция, Швейцария, Испания и Ирландия.
Освен това е майка на две деца!
View this post on Instagram
Кое обаче ядосва протестиращите срещу правителството и корупцията в страната?
Саня Джаич е редовен гост в палатковия лагер, който опозиционерите наричат подигравателно "Чачиленд" - по неправилното изписване на думата за ученици в сръбския - "đaci".
Тя често е в компанията на най-младия сръбски депутат Никола Лазич (Той влезе в парламента през 2020 г., когато беше само на 21).
View this post on Instagram
Именно те са сред най-пламенните привърженици на президента Вучич и на неговата власт.
Това не е първият път, в който Саня става обект на критики.
Нейното назначение във фирма, свързана с летище "Никола Тесла" в Белград със сравнително висока заплата преди години, бе широко обсъждано.
Тогава тя имаше едва няколко месеца стаж, а от летището заявиха, че е получила позицията по надлежния ред.
Останаха обаче спекулации, че за това е спомогнал баща ѝ.
View this post on Instagram
Драган Джаич стана председател на футболния съюз на Сърбия от март 2023 г. Преди това той бе президент на Цървена звезда.
При най-големия триумф на "червено-белите" в историята - победата във финала на Шампионската лига през 1991 г., Джаич бе технически директор.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK