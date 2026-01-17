Кристиано Роналдо продава мечтания си дом заради напористи съседи

Не е лесно да си Кристиано Роналдо! Да си на ниво всеки мач, да си поставяш грандиозни цели като 1000 гола и да спазваш спартанска дисциплина, за да ги постигнеш.

Не е лесно и да си постоянно в обективите на папараците, а времето със семейството да се превръща в новина всеки път.

Затова Роналдо планираше, след като сложи край на кариерата си, да се оттегли в уединено имение в родната си Португалия, където да живее спокойно заедно с най-близките си. Дори вече беше построил такава къща! Само че... тя се продава!

Проблемът

Роналдо и половинката му Джордина Родригес искаха да живеят в специално построена за тях и петте им деца къща на брега на Атлантическия океан, в района Куинта де Марина.

Двойката купи земята през 2020 г. и започна дълъг и мъчителен строеж на мечтаното жилище. Наложи се да се справят със забавяне в строежа, да сменят изпълнителите, да променят проекта за тези 12 000 кв.м., които трябваше да са техния мечтан дом.

Само че не тези перипетии накараха Роналдо да пусне завършената къща на пазара за 35 млн. евро!

Докато той строеше мечтан дом, наоколо... също строяха.

Изведнъж къщата на футболиста се озова в непосредствена близост на голям комплекс с голф игрище, конен манеж, луксозни места за настаняване. Част от тях дори гледат директно към къщата на Роналдо!

След като опитал да убеди инвеститорите в съседство да му продадат имотите, а те не се съгласили, Роналдо вдигнал ръце и решил да продава!

Отказването

Кога обаче той ще сложи край на кариерата си?

Смята се, че това ще стане, когато отбележи гол номер 1000 в кариерата си. В момента футболистът на Ал Насър е с 959 попадения.

Снимка: Reuters

За последно той вкара на 12 януари срещу Ал Хилал.

През лятото пък му предстои друго голямо събитие - сватбата му с Джорджина. Смята се, че тя ще се състои след световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

