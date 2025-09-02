"Ла Фурия Роха" пристигна в София (ВИДЕО)

Националният отбор на Испания по футбол пристигна в София за световната квалификация срещу България. Двубоят ще се играе в четвъртък (4 септември) от 21:45 ч. на Националния стадион в столицата, който ще бъде пълен.

Тази вечер европейските шампиони долетяха с чартър и влязоха в хотела си в центъра на София около 21 ч.

Феновете, събрали се да ги посрещнат, обърнаха най-голямо внимание на звездата на Барселона Ламин Ямал, капитана на Реал Мадрид Дани Карвахал и на носителя на "Златната топка" за 2024 г. Родри от Манчестър Сити.

България - Испания

България и Испания се сблъскват за първи път от 2002 г., когато "лъвовете" загубиха с 0:1. Мачът е първи от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Очаква се по трибуните за срещата да присъстват 40 000 зрители. По непотвърдена информация испанските привърженици ще бъдат около 2000.

Националният ни отбор е в група още с Грузия и Турция. Испания е актуалният европейски шампион, който спечели титлата миналата година.

Снимка: Lap.bg

България ще се превърне в 49-ата европейска държава, в която четирикратният европейски първенец ще гостува. Испанското издание

Marca

пък отчита, че настоящият отбор на България няма нищо общо с този от САЩ’94.

"

От петте мача, които са изиграли през 2025 г., най-добрият им резултат е равенство 2:2 с Кипър у дома.

"

, пише мадридското издание.

Добрата новина за "лъвовете" е, че Гави (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ) и Йереми Пино (Кристъл Палас) отпаднаха от състава на "Ла фурия".

