Ливърпул намери заместник на Салах за 50 млн. евро

Ливърпул намери заместник на Мохамед Салах за 50 млн. евро. Според авторитетното френско издание "Екип", мърсисайдци са близо до привличането на Магнес Аклюш от Монако.

Звездата на монегаските е следен и от друг отбор от Висшата лига - борещия се за оцеляването си в елита Тотнъм.

За Аклюш предложението е примамливо, тъй като Ливърпул най-вероятно ще участва в Шампионската лига през следващия сезон, докато загубата с 0:1 от Лил у дома в неделя сложи край на надеждите на Монако за място в Турнира на богатите.

Трудна задача

През настоящата кампания 24-годишният Аклюш има 7 гола и 11 асистенции във всички турнири. Той е юноша на тима от Княжеството, с чийто екип направи дебют през сезон 2021/22.

Задачата на Аклюш ще бъде трудна. Той трябва да замени напускащия като свободен агент Салах, който се превърна в легенда на Ливърпул със своите 257 гола и 122 асистенции в 440 двубоя, откакто премина на Анфийлд през юли 2017 г. с трансфер от италианския Рома на стойност 42 млн. евро.

С "червените" от града на "Бийтълс" Салах стана шампион през 2019/2020 и 2024/2025, спечели и Шампионската лига през 2018/2019.