Ливърпул потрепери, но взе дербито с Евертън

Мърсисайдци остават лидери в Англия

Ливърпул потрепери, но взе дербито с Евертън
Reuters

Ливърпул зарадва феновете си с победа в градското дерби срещу Евертън. 

Мачът е от пети кръг на английската Висша лига и завърши с победа за домакините с 2:1

Този път обаче головете за мърсисайдци не паднаха в последните минути както срещу Атлетико Мадрид и Бърнли, а в първата част. Но попадението на "карамелите" накара тима на Арне Слот да бъде концентриран до края. 

Бърза преднина

На "Анфийлд" домакините поведоха в десетата минута, когато Мохамед Салах намери навлизащия от втора линия Гравенберх и той с известна доза късмет прати параболична топка неспасяемо в далечния ъгъл на вратата на Джордан Пикфорд.

Ливърпул увеличи аванса си на 2:0 в 29-ата минута, когато Гравенберх асистира на Юго Екитике и французинът реализира четвъртия си гол за сезона.

Снимка: Reuters

През второто полувреме домакините свалиха много оборотите в играта си и това даде инициативата на Евертън.

"Карамелите" намалиха изоставането си в 58-мата минута чрез Идриса Гана Гей, който с мощен шут в левия горен ъгъл не остави надежди на вратаря Алисон Бекер. Гостите обаче не успяха да използват инерцията и трябваше да се примирят с минималната загуба.

Класиране

След победата в дербито Ливърпул продължава да е лидер в първенството. 

Тимът няма грешна стъпка от началото на кампанията - 5 победи в 5 мача. 

Снимка: Reuters

Евертън от друга страна е осми с 2 победи, равенство и 2 загуби. 

