Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея

Реал Мадрид пречупи Олимпиакос в зрелище в Пирея! "Кралете" победиха с 4:3, а в герой на вечерта се превърна Килиан Мбапе, който отбеляза всички попадения за испанския гранд.

Двубоят от петия кръг на Шампионската лига започна с положение за Реал Винисиус стреля, но вратарят Константинос Цолакис беше на висота. Олимпиакос отговори в 9', когато Даниел Поденс, Аюб Ел Кааби и Шикиньо комбинираха, а последният откри.

След това Мбапе взе нещата в свои ръце и направи резултата 3:1 за "Лос Меренгес" с хеттрик за 7 минути - вторият най-бърз в историята на турнира.

Той е и третият най-ранен в Шампионската лига - завършен в 29', след тези на Марко Симоне от Милан срещу Розенборг през 1996 г. (24 минути) и Роберт Левандовски от Байерн Мюнхен срещу Залцбург през 2022 г. (23 минути).

Шоу на Мбапе

"Бяло-червените" съхраниха надеждите си с попадение на Мехди Тареми в 52', обаче Мбапе реализира отново в 60'.

В 81' Ел Кааби бе точен за Олимпиакос, като само оформи крайния резултат. Така гръцкият шампион пропусна да удължи на 10 домакинства серията си без поражение в евротурнирите.

Загубата е първа за Олимпиакос от Реал Мадрид на ст. Георгиос Караискакис. Успехът за отбора на Чаби Алонсо идва след 3 поредни грешни стъпки - равенства с Елче (2:2) и Райо Валекано (0:0) и поражение от Ливърпул (0:1).

В шестия кръг Реал приема Манчестър Сити в мегасблъсъка, докато Олимпиакос е гост на аутсайдера Кайрат Алмати.

