Спортен нюзрум, еп. 90: Насар между арабските нощи и дните в Сектор "Г"

Ще ни гостува мениджърът на олимпийския, световен и европейски шампион

Спортен нюзрум, еп. 90: Насар между арабските нощи и дните в Сектор "Г"

В очакване на мачовете на националния отбор с Турция и Грузия, днес си отдъхваме поне за малко от футбол. Но пък отправяме поглед към обявения за национално богатство Карлос Насар.

Гост в "Спортен нюзрум" ще бъде Николай Жейнов - мениджърът на олимпийския, световен и европейски шампион във вдигането на тежести.

Ще се разделим ли?

С него ще обсъдим опасността Насар да се състезава да друга страна - Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия. Какво трябва да се случи, за да не стигаме до този сценарий?

Снимка: Lap.bg

И може ли Сектор "Г" да бъде фактор и да задържи шампиона, който продължава да е "на нож" с федерацията, в България?

С топки и обръчи

Няма как да не подминем и иновативната тренировка на националния отбор по футбол "а ла ансамбъла по художествена гимнастика"!

Ще помогне ли това да се отлепим от дъното на класирането в групата? 

Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч.!

Епизод 3: По стъпките на шампиона - да бъдеш Стоян Копривленски за ден (ВИДЕО)

Афганистанската бодибилдърка: Омъжиха Роя като дете, но тя направи революция

Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)

Елитът на батута е в Памплона, България атакува отличията

Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)

Афганистанската бодибилдърка: Омъжиха Роя като дете, но тя направи революция

Елитът на батута е в Памплона, България атакува отличията

