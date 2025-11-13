В очакване на мачовете на националния отбор с Турция и Грузия, днес си отдъхваме поне за малко от футбол. Но пък отправяме поглед към обявения за национално богатство Карлос Насар.

Гост в "Спортен нюзрум" ще бъде Николай Жейнов - мениджърът на олимпийския, световен и европейски шампион във вдигането на тежести.

Ще се разделим ли?

С него ще обсъдим опасността Насар да се състезава да друга страна - Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия. Какво трябва да се случи, за да не стигаме до този сценарий?

Снимка: Lap.bg

И може ли Сектор "Г" да бъде фактор и да задържи шампиона, който продължава да е "на нож" с федерацията, в България?

С топки и обръчи

Няма как да не подминем и иновативната тренировка на националния отбор по футбол "а ла ансамбъла по художествена гимнастика"!

Ще помогне ли това да се отлепим от дъното на класирането в групата?

Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч.!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK