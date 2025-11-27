bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тотнъм натисна бутона за самоунищожение срещу ПСЖ (ВИДЕО)

Зрелищна победа за ПСЖ в 8-голов трилър

Първият хеттрик в кариерата на Витиня осигури на Пари Сен Жермен зрелищна победа с 5:3 над Тотнъм, слагайки край на серията без загуба на „шпорите“ в основната фаза на Шампионската лига.

Три от попаденията на ПСЖ дойдоха след груби грешки в защита на гостите от Англия.

Снимка: Reuters

Доброто начало за „шпорите“

Въпреки красноречивия резултат, първите 35 минути преминаха без гол. Отборът на Томас Франк се държеше отлично, а Ричарлисон им донесе преднина 10 минути преди почивката. След натиск, секунди преди последния съдийски сигнал за първата част,  Витиня - с първия си гол за вечерта, изравни резултата със страховит удар.

Снимка: Reuters

Шпорите“ поведоха отново само 5 минути след подновяването на играта, като Коло Муани последва примера на Кингсли Коман и Фернандо Мориентес, отбелязвайки срещу клуба, който държи правата му.

Катастрофата в защита

Носителят на трофея обърна с два бързи гола в рамките на едва 7 минути. Витиня вкара втория си с прекрасно фалцово попадение с левия крак, преди „шпорите“ да подарят третия гол. Жоао Невеш отне топката от объркания Папе Сар и подаде на Фабиан Руис, който завърши хладнокръвно.

Снимка: Reuters

От този момент нататък отборът на Франк сякаш натисна бутона за самоунищожение, демонстрирайки още по-слаба игра в защита. След неуспешно изчистване на корнер, Пачо се оказа на точната позиция да отбележи четвъртия гол – втори пореден мач, в който Тотнъм допуска 4 попадения.

В 72-рата минута Коло Муани върна едно попадение и въпреки че държи правата му, Пари Сен Жермен стана отборът, срещу който французинът е участвал в най-много голове в кариерата си (3 гола и 2 асистенции).

Снимка: Reuters

Точно когато „шпорите“ си помислиха за обрат, 4 минути след попадението на Муани, Витиня оформи хеттрика си и крайното 5:3 от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ромеро. Зрелищната победа на ПСЖ обаче бе помрачена от червения картон на Люка Ернандес за удар с лакът срещу Шави Симонс дълбоко в добавеното време.

Снимка: Reuters

Така Тотнъм е инкасирал цели 11 гола в последните 3 срещи във всички турнири. В същото време ПСЖ е в отлична серия, записвайки седма победа в осемте си последни мача от Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Тотнъм

ПСЖ
ПСЖ
5 : 3
Тотнъм
Тотнъм
67%
Притежание на топката
33%
8
Точни удари
7
7
Неточни удари
4
53
Опасни атаки
32
10
Нарушения
16
5
Корнери
5
1
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-2-2
Стадион: Parc des Princes

Състави

30
33 5 51 25
87 17 8
7 47 29
9 39
29 15
30 14
23 17 37 24
1
Лукас Шевалие 30 Лукас Шевалие
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
47
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Папе Сар 29 Папе Сар
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Ричарлисън 9 Ричарлисън
Рандал Коло Муани 39 Рандал Коло Муани
Тагове:

шампионска лига европа витиня тотнъм грешки хеттрик псж Коло Муани

