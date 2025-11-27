Тотнъм натисна бутона за самоунищожение срещу ПСЖ (ВИДЕО)

Първият хеттрик в кариерата на Витиня осигури на Пари Сен Жермен зрелищна победа с 5:3 над Тотнъм, слагайки край на серията без загуба на „шпорите“ в основната фаза на Шампионската лига.

Три от попаденията на ПСЖ дойдоха след груби грешки в защита на гостите от Англия.

Снимка: Reuters

Доброто начало за „шпорите“

Въпреки красноречивия резултат, първите 35 минути преминаха без гол. Отборът на Томас Франк се държеше отлично, а Ричарлисон им донесе преднина 10 минути преди почивката. След натиск, секунди преди последния съдийски сигнал за първата част, Витиня - с първия си гол за вечерта, изравни резултата със страховит удар.

Снимка: Reuters

„Шпорите“ поведоха отново само 5 минути след подновяването на играта, като Коло Муани последва примера на Кингсли Коман и Фернандо Мориентес, отбелязвайки срещу клуба, който държи правата му.

Катастрофата в защита

Носителят на трофея обърна с два бързи гола в рамките на едва 7 минути. Витиня вкара втория си с прекрасно фалцово попадение с левия крак, преди „шпорите“ да подарят третия гол. Жоао Невеш отне топката от объркания Папе Сар и подаде на Фабиан Руис, който завърши хладнокръвно.

Снимка: Reuters

От този момент нататък отборът на Франк сякаш натисна бутона за самоунищожение, демонстрирайки още по-слаба игра в защита. След неуспешно изчистване на корнер, Пачо се оказа на точната позиция да отбележи четвъртия гол – втори пореден мач, в който Тотнъм допуска 4 попадения.

В 72-рата минута Коло Муани върна едно попадение и въпреки че държи правата му, Пари Сен Жермен стана отборът, срещу който французинът е участвал в най-много голове в кариерата си (3 гола и 2 асистенции).

Снимка: Reuters

Точно когато „шпорите“ си помислиха за обрат, 4 минути след попадението на Муани, Витиня оформи хеттрика си и крайното 5:3 от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ромеро. Зрелищната победа на ПСЖ обаче бе помрачена от червения картон на Люка Ернандес за удар с лакът срещу Шави Симонс дълбоко в добавеното време.

Снимка: Reuters

Така Тотнъм е инкасирал цели 11 гола в последните 3 срещи във всички турнири. В същото време ПСЖ е в отлична серия, записвайки седма победа в осемте си последни мача от Шампионската лига.

