Тежко наказание получи черногорският футболен национал Милутин Осмаич заради акт на расизъм.

Играчът на Престън Норд Енд - тим от второто ниво на английския футбол, ще бъде на пейката за 9 мача заради проява на расизъм.

Случаят е от февруари, но разследването с всички обжалвания и изслушвания, приключи преди дни.

Какво каза футболистът?

Осмаич е обидил на расистка основа Ханибал Мейбри от Бърнли. Двамата се сблъскали на терена, а черногорецът заявил "Майната ти, черен човек" ("Fu*k you, black man").

Самият футболист отрича, като твърди, че е изрекъл думите: "Майната ти, лош човек" ("Fu*k you, bad man").

Именно това проточи разследването, но в крайна сметка от Футболната асоциация на Англия наказа черногореца с 9 мача и парична глоба от 21 000 паунда.

Той няма да играе до 29 декември, когато е мачът на Престън Норд Енд с Рексъм.

Втора санкция

Осмаич хич не е от "послушните" футболисти.

През миналия сезон той пропусна 8 мача, защото... ухапа съперник.

В мача срещу Блекбърн през септември 2024 г., Оуен Бек заяви, че е бил нахапан по ръката от черногореца.

Осмаич има 4 гола в 11 мача от началото на сезона. Той и част от Престън Норд Енд от 2023 г- насам.

Нападателят започва кариерата си в Сутиеска, а след това играе в испанския Кадис, турския Бандърмаспор и португалския Визела. За националния отбор на Черна гора има 30 мача, в които е вкарал 3 гола.

