Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още
„Аз вкарвам головете!“ — звездата отказал да ѝ даде половината си заплата
Футбол Световен футбол

Файза Ламари — майка и агент на Килиан Мбапе — получава впечатляващите 4,5 милиона евро нето годишно от сина си, сума, която надхвърля възнагражденията на редица футболисти на Реал Мадрид.

Сред тях са Раул Асенсио, Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Андрий Лунин, Фран Гарсия, Арда Гюлер и Брахим Диас. Въпреки това Ламари е настоявала за още.

По информация на португалското издание „А Bola“, тя има фиксиран договор със сина си и управлява изцяло бизнес и финансовия му живот.

Именно Ламари играе ключова роля и в съдебния спор с Пари Сен Жермен, свързан с неизплатени възнаграждения. В интервю тя разкрива, че първоначално е поискала 50% от заплатата на Мбапе — искане, което среща остра реакция. „Няма да ти дам и половината! Какво ти става? Аз вкарвам головете — как можеш да очакваш 50 процента?“, отговорил звездата на "петлите".

В крайна сметка между двамата е постигнат компромис. Ламари се съгласява на 30% от доходите му, като ясно заявява, че ще прекрати работата си с него, ако делът ѝ падне под този праг. Мбапе приема условията.

Според Transfermarkt пазарната стойност на Килиан Мбапе възлиза на 180 милиона евро. На едва 27 години той вече е спечелил над 20 трофея, сред които световната титла с Франция, Лигата на нациите и множество национални отличия с Монако и ПСЖ. Последният му трофей е Суперкапата на Испания с екипа на Реал Мадрид. Общото му състояние се оценява на около 250 милиона долара, включително приходите от изключително доходоносни рекламни договори.

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)
 
Тагове:

пари договор реал мадрид майка псж монако мениджър килиан мбапе Файза Ламари

