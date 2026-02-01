Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Мощни освирквания и три трудно извоювани точки! „Бернабеу“ протестира, а Мадрид почти се провали: Реал Мадрид победи Райо Валекано с 2:1 след спорна дузпа в 100-ата минута, приближавайки се на точка от Барселона. "Подобно на мача с Леванте, това беше още един абсурден следобед на „Каса Бланка“, написа Marca.

Първите освирквания се чуха още при загрявката на отбора, когато трибуните бяха полупразни. Последните – след края на мача, когато „белия балет“ напусна терена с победа, която не компенсира очевидните слабости на отбора.

Мъка

Винисиус откри резултата с красив фалцов удар в 15', но Райо Валекано изравни изненадващо в 49' чрез Хорхе де Фрутос. Мбапе пропусна на празна врата в 69', а пет минути по-късно страничната греда спаси гостите. В 80' Пате Сис бе изгонен, оставяйки Райо с човек по-малко.

Снимка: Reuters

Истинският скандал дойде в 98': съдията отсъди дискусионна дузпа за нарушение на Менди срещу Диас, Мбапе бе безпощаден и донесе победата. В 103-тата минута гостите останаха с девет души след втори жълт картон на Пеп Чавария.

Цената на трите точки беше висока – ранна контузия на Джуд Белингам още в 10' лиши Реал от ключов плеймейкър. След драматичния финал Реал е втори с 54 точки, а Райо Валекано остава на 17-о място.

ФАКТФАЙЛ

* Мбапе е отбелязал 12 гола от дузпи във всички турнири този сезон, най-много от играчите в Ла Лига след Кристиано Роналдо, който вкара 13 през сезон 2014/15.

* Килиан Мбапе отбеляза 37-ия си гол за Реал Мадрид през сезон 2025/26.

* Реал Мадрид спечели четири от шестте си мача под ръководството на Алваро Арбелоа. Отборът претърпя и две загуби след напускането на треньора Шаби Алонсо: от Албасете (2:3) в Купата на Испания и от Бенфика (2:4) в Шампионската лига. На 8 февруари Реал ще гостува на Валенсия.

