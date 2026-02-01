bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Дузпа в добавеното време

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)
Reuters

Мощни освирквания и три трудно извоювани точки! „Бернабеу“ протестира, а Мадрид почти се провали: Реал Мадрид победи Райо Валекано с 2:1 след спорна дузпа в 100-ата минута, приближавайки се на точка от Барселона. "Подобно на мача с Леванте, това беше още един абсурден следобед на „Каса Бланка“, написа Marca.

Първите освирквания се чуха още при загрявката на отбора, когато трибуните бяха полупразни. Последните – след края на мача, когато „белия балет“ напусна терена с победа, която не компенсира очевидните слабости на отбора.

Мъка

Винисиус откри резултата с красив фалцов удар в 15', но Райо Валекано изравни изненадващо в 49' чрез Хорхе де Фрутос. Мбапе пропусна на празна врата в 69', а пет минути по-късно страничната греда спаси гостите. В 80' Пате Сис бе изгонен, оставяйки Райо с човек по-малко.

Снимка: Reuters

Истинският скандал дойде в 98': съдията отсъди дискусионна дузпа за нарушение на Менди срещу Диас, Мбапе бе безпощаден и донесе победата. В 103-тата минута гостите останаха с девет души след втори жълт картон на Пеп Чавария.

Обеща война – получи тишина: какво се обърка при Винисиус?

Цената на трите точки беше висока – ранна контузия на Джуд Белингам още в 10' лиши Реал от ключов плеймейкър. След драматичния финал Реал е втори с 54 точки, а Райо Валекано остава на 17-о място.

ФАКТФАЙЛ

* Мбапе е отбелязал 12 гола от дузпи във всички турнири този сезон, най-много от играчите в Ла Лига след Кристиано Роналдо, който вкара 13 през сезон 2014/15.

* Килиан Мбапе отбеляза 37-ия си гол за Реал Мадрид през сезон 2025/26.

* Реал Мадрид спечели четири от шестте си мача под ръководството на Алваро Арбелоа. Отборът претърпя и две загуби след напускането на треньора Шаби Алонсо: от Албасете (2:3) в Купата на Испания и от Бенфика (2:4) в Шампионската лига. На 8 февруари Реал ще гостува на Валенсия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Реал среща Жозе Моуриньо в плейофите на Шампионска лига!
Тагове:

фенове реал мадрид освирквания леванте райо валекано килиан мбапе джуд белингам

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?
Младостта победи! Карлос Алкарас има всички титли от Големия шлем!

Младостта победи! Карлос Алкарас има всички титли от Големия шлем!

7,5 милиона гледат как Валери от България прави финтове! (ВИДЕО)

7,5 милиона гледат как Валери от България прави финтове! (ВИДЕО)
Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)

Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)
„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

Последни новини

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?
„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Изпратиха ми договора — бях тъжна“: Защо шампионката в Мелбърн не играе за Русия?

„Изпратиха ми договора — бях тъжна“: Защо шампионката в Мелбърн не играе за Русия?
Наско Сираков срещу Съдийската комисия: Още чувам “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”

Наско Сираков срещу Съдийската комисия: Още чувам “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV