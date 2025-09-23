bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мама е ясна! Коя е мистериозната жена на Усман Дембеле?

Новият носител на "Златната топка" Усман Дембеле трогна милиони по света с речта си на церемонията в Париж. 

Асът на Пари Сен Жермен благодари сърдечно на своята майка, като гордата Фатима се качи на сцената, за да прегърне първа сина си. 

И ако вече сме наясно кой е родил притежателя на най-авторитетния индивидуален трофей във футбола, то запознайте се с дамата на сърцето му!

Съпруга 

През декември 2021 г. Демеле се ожени за Рима Едбуше. Сватбата беше традиционна за мароканската култура.

Съпругата на Дембеле е родена през 1999 г. в Италия. Родителите ѝ са от Мароко. Цялото семейство се мести във Франция, когато Рима е дете. Там тя се запознава с носителя на "Златната топка". 

Интересен факт е, че тя е отдадена мюсюлманка, носи традиционно облекло и не показва лицето си. 

Рима обаче има занимания, типични за футболните съпруги - тя се справя доста добре в социалните мрежи и без да показва повече от необходимото за разбиранията си. В "Инстаграм" последователите ѝ са близо 200 000, а в "Тик Ток" - над 300 000. 

Тя има своя собствена марка за дрехи, подходящи за дами, които изповядват същата религия. 

Дъщеря

През септември 2022 г. Рима роди дъщеря на футболиста. 

Семейството не разкрива името на момичето, а Дембеле я нарича "Каталунката", тъй като е родена в Барселона. 

И двете не бяха до най-новия кавалер на "Златната топка" по време на церемонията в Париж. 

Само че трофеят вече е при тях. За това съдим от снимка в социалните мрежи, с която Рима заяви, че е горда от достижението на съпруга си. 

подкрепа пари сен жермен съпруга дъщеря златна топка усман дембеле Рима Едбуше

