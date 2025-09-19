bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мъри разказва: Гьозтепе разби Бешикташ и излезе втори

Тимът от Измир подгони лидера Галатасарай

Измир е обхванат от тотална истерия по Станимир Стоилов - Гьозтепе разгроми Бешикташ с 3:0 и излезе втори в турското първенство, само на 2 точки зад Галатасарай. Лидерът обаче има мач по-малко.

За Бешикташ това беше второ поражение от началото на сезона. Грандът от Истанбул се смъкна в средата на класирането - на цели 9 точки от първото място. За последно тимът спечели титлата през 2021 г.

Головете на стадион "Гюрсел Аксел" отбелязаха Жуан, Ралданей Норберто и Ибрахим Сабра.

По-рано през сезона тимът на Мъри стигна до нулево равенство срещу Фенербахче. Гьоз-Гьоз все още няма загуба в СуперЛигата от началото на кампанията.

 
станимир стоилов мъри галатасарай бешикташ Гьозтепе

