Интересен избор на екип от страна на Франция

Мбапе се превръща в... Статуята на свободата

Половин година остава до световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, а вълнението вече се усеща. 

Подготовката върви с пълна сила - не само от страна на организаторите, а и на отборите, които ще участват. 

Сред фаворитите за титлата е Франция, като "петлите" ще се надява да спечелят трета титла след тези от 1998 и 2018 г., облечени в... зелено.

Не е случайно

Все още информацията, че Килиан Мбапе и съотборниците му ще играят с този екип, е неофициална. Снимките на фланелката изтекоха преди дни в интернет. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Soccer Forever (@soccerforever)

Един от екипите на французите, които по традиция играят със синьо или бяло, ще е светло зелен.

Цветът всъщност трябва да напомня този на Статуята на свободата. 

Емблематично

Скулптурата се издига в пристанището на Ню Йорк от 1886 г. насам. 

Тя е подарък на САЩ от Франция, като в проектирането ѝ участва и Густан Айфел - конструкторът на Айфеловата кула. 

Статуята първоначално не е в разпознаваемият зелен цвят, а е златно-розова. Такъв е цветът на медта, от която е изработена. С времето обаче металът корозира и придобива зелен оттенък, какъвто ще видим и върху екипите на Франция. Фланелката ще бъде достъпна за фенове, които искат да я закупят, чак през март 2026 г. 

Статуята на свободата държи факел в едната си ръка и книга с датата, на която е подписана американската Декларация на независимостта - 4 юли 1776 г., в другата. 

Около 3 милиона души посещават Статуята всяка година, а от 1984 г. тя е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

€115 милиона: Кога Антъни Джошуа ще е готов за Тайсън Фюри? (ВИДЕО)
Конфискуваха мотори за 34 милиона евро на шампион-беглец (СНИМКИ)
Отборът на бежанците и работниците приюти Мартин Георгиев
Ето я: Снимка на Дан Колов, която никой не е виждал!

Григор Димитров преди старта на сезона: За мен това е награда!

Конфискуваха мотори за 34 милиона евро на шампион-беглец (СНИМКИ)
Отборът на бежанците и работниците приюти Мартин Георгиев
€115 милиона: Кога Антъни Джошуа ще е готов за Тайсън Фюри? (ВИДЕО)
Официално: Алекс Николов е номер 2 в света!

