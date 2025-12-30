Мбапе се превръща в... Статуята на свободата

Половин година остава до световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, а вълнението вече се усеща.

Подготовката върви с пълна сила - не само от страна на организаторите, а и на отборите, които ще участват.

Сред фаворитите за титлата е Франция, като "петлите" ще се надява да спечелят трета титла след тези от 1998 и 2018 г., облечени в... зелено.

Не е случайно

Все още информацията, че Килиан Мбапе и съотборниците му ще играят с този екип, е неофициална. Снимките на фланелката изтекоха преди дни в интернет.

Един от екипите на французите, които по традиция играят със синьо или бяло, ще е светло зелен.

Цветът всъщност трябва да напомня този на Статуята на свободата.

Емблематично

Скулптурата се издига в пристанището на Ню Йорк от 1886 г. насам.

Тя е подарък на САЩ от Франция, като в проектирането ѝ участва и Густан Айфел - конструкторът на Айфеловата кула.

Статуята първоначално не е в разпознаваемият зелен цвят, а е златно-розова. Такъв е цветът на медта, от която е изработена. С времето обаче металът корозира и придобива зелен оттенък, какъвто ще видим и върху екипите на Франция. Фланелката ще бъде достъпна за фенове, които искат да я закупят, чак през март 2026 г.

Статуята на свободата държи факел в едната си ръка и книга с датата, на която е подписана американската Декларация на независимостта - 4 юли 1776 г., в другата.

Около 3 милиона души посещават Статуята всяка година, а от 1984 г. тя е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

