Меси изнесе рецитал и прати Интер в плейофите

Два гола за аржентинския маестро

Меси изнесе рецитал и прати Интер в плейофите
Reuters

Лионел Меси блести! Аржентинецът направи страхотен мач за своя Интер Маями и имаше основна роля за осигуряване на място на тима на плейофите в американската Мейджър Сокър Лийг.

В срещата с Ню Йорк Сити Меси отбеляза два гола и направи асистенция

Мачът

Рециталът на 38-годишният Меси започна с фамозна асистенция в 43-ата минута, след която Балтасар Родригес вкара. 

Самият аржентинец се разписа в 74-ата и 86-ата минути. 

Снимка: Reuters

В 83-ата пък Луис Суарес бе точен от дузпа. 

Статистиката

След асистенцията си през първото полувреме, Меси стана първият футболист в историята на американската лига, който записва поне 35 гола в последователни сезони. След двете си попадения през втората част той стана четвъртият играч в историята, който записа осем мача с повече от един гол в един сезон.

Интер вече има сигурно място за плейофите с победата, но се бори за първото място в редовния сезон, което дава най-добра изходна позиция за елиминациите.

Снимка: Reuters

Маями има 55 точки и е трети на Изток. Водач е Филаделфия с 60 точки и два изиграни мача повече.

Тагове:

сащ гол лионел меси плейофи Интер Маями асистенция

