Лионел Меси обнадежди Аржентина за Мондиала

Лионел Меси се надява да бъде в оптимална форма и да играе на световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка.

Аржентинската звезда наскоро удължи договора си с Интер Маями до 2028 г., давайки ясен знак, че все още не обмисля отказване. Той ще навърши 39 години през юни догодина.

В интервю за NBC News осемкратният носител на "Златната топка" заяви, че участието му на Мондиала зависи от физическото му състояние.

Меси на Мондиал 2026?

"Нещо изключително е да мога да участвам на световно първенство и бих искал да го направя", каза аржентинският капитан в интервюто.

Снимка: Getty Images

"Бих искал да съм там, да съм добре и да бъда важна част от това да помагам на отбора си. Ще оценявам това ежедневно, когато започна предсезонната подготовка догодина с Интер (и ще видя дали наистина мога да бъда на 100%, дали мога да бъда полезен и тогава ще взема решение. Наистина съм нетърпелив, защото това е световно първенство. Отиваме там, след като спечелихме последното и възможността да защитаваме титлата на терена е впечатляваща, защото винаги е мечта да играя с националния отбор", каза още той.

Триумфът в Катар

Докато Меси е натрупал безброй клубни и индивидуални отличия, успехът с Аржентина му се изплъзваше. Спечели Копа Америка през 2021 г., а след това дойде и триумфът в Катар през 2022 г.

"Това беше мечтата на живота ми", каза Меси за победата над Франция на финала.

Снимка: Lap.bg

"Това беше единственото нещо, което ми липсваше на професионално ниво, защото имах късмета да постигна всичко на индивидуално ниво, на отборно ниво с Барселона, и мисля, че това е мечтата на всеки играч. Когато попитате играч каква е мечтата му, това е да бъде световен шампион."

Меси е играл в 195 мача и е отбелязал рекордните 114 гола за страната си. Завръщането му за световното първенство през 2026 г. би отбелязало шестото му участие в турнира.

