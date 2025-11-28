Мийте чинии: Малки сексисти забъркаха скандал във футбола

Сексистки скандал отново разтърси испанския футбол. Този път в епицентъра са... деца.

Невръстни играчи от Веларде Муриедас изпратиха своите съпернички от Монте Сокър Феминас да "мият чинии". Това се случи, след като ги разгромиха с 8:0 в мач от първенството за 12-годишни.

Малките футболисти използвали личните си профили в социалните мрежи, за да публикуват снимка от съблекалнята. Към нея добавиха резултата и подигравателния хаштаг afregar, което означава да "търкат чинии".

Вълна от възмущение

Актът на неуважение предизвика вълна от възмущение в цялата страна. Испанската асоциация за паритет и равенство в спорта (ASESPAI) го осъдиха с позиция, в която се казва:

"Момчетата не просто не уважиха съперниците си, независимо от техния пол, което само по себе си е осъдително. Най-притеснителното е, че те ги очерниха, унижиха и поругаха, като ги пратиха да мият чинии."

Кой е виновен?

От асоциацията повдигат и важни въпроси относно първопричината за подобно поведение и защо то остава ненаказано. "Кой е виновен, че този коментар остава безнаказан? Клубът? Семействата? Възпитателите? Културното наследство? Обществото като цяло?

От клуба реагираха с решение да организират "образователна беседа, насочена към всички футболисти". Целта е да се обърне специално внимание на ключови теми като равенство и уважение в спорта и влиянието на социалните мрежи във всекидневието.