Мистериозна блондинка замени студентката Алисия в обятията на 59-годишния Ромарио

Край на любовния романс

Мистериозна блондинка замени студентката Алисия в обятията на 59-годишния Ромарио

Край на любовния романс между Ромарио и Алисия Гомес. Според медиите в Бразилия, 59-годишният световен шампион по футбол и 22-годишната студентка са прекратили връзката си, продължила малко повече от година.

Ново гадже

Ромарио е спрял да следва в социалните мрежи с 37 години по-младата Алисия и дори вече е бил забелязан в компанията на друга жена.

Бившият бразилски ас, който в момента е сенатор, е присъствал на музикално събитие в Рио де Жанейро, където е забелязан с мистериозна блондинка, с която "си шепнели на ухо в уединен ъгъл".

Световен шампион си присади коса заради младо гадже

От септември миналата година Ромарио имаше връзка с 22-годишната студентка Алиша Гомес. Ромарио, който е добър приятел и бивш съотборник на Христо Стоичков в Барселона, навърши 59 години на 28 януари, а на парти бе засечен с въпросната дама. Малко по-късно връзката им излезе наяве и отприци множество коментари в социалните медии заради огромната възрастова разлика.

За Ромарио не е новост да се забърква с много по-млада жена. Преди Алисия той излизаше с красавица, която бе с 24 години по-малка от него.

Той има 6 деца и вече е дядо

