„Моля се за чудо!“ Кариерата на звезда е съсипана, той вече не може да направи и крачка!

Бившата футболна звезда Жерар Деулофеу е извън игра от почти три години. В началото на 2023 г. той получи контузия на коляното, а днес завръщането му изглежда невъзможно.

Последният му ангажимент беше в италианския Удинезе, за който игра в продължение на пет години, а договорът му изтече това лято.

Не е играл от почти 3 години

Жерар не е играл за този клуб от почти две години и половина. В интервю за английските медии той посочи, че в момента е близо до трайна инвалидност.

"Това е много повече от контузия, близо е до трайна инвалидност, сякаш имам протеза в коляното. Не мога да направя крачка, защото кост се удря в кост и това е много сериозно нещо. Боря се с биологията и главата си. Борбата продължава от две години, имам късмета всички от екипа ми да са с мен", каза Деулофеу.

Ще бъде трудно, но искам да напиша история

Въпреки че, според собствените му думи, е практически инвалид, той все още мечтае да се завърне на терена.

"Ще бъде трудно, но искам да напиша история. Вярвам, че мога да стана играчът, който отсъстваше от терена най-дълго време и който успя да се завърне. Това би било великолепно за мен. Моля се за чудо и искам да го направя за семейството си. Децата се родиха, знаейки, че съм футболист, сега искам да ме видят на терена", не крие емоциите си Деулофеу.

Испанецът е на 31 години. Освен за Барселона и Удинезе, той е носил екипите още на Евертън, Севиля, Милан и Уотфорд. Премина през всички младежки селекции на Испания, а за първия отбор на Ла Фурия има 4 мача и един гол.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK