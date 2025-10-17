bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Моторист разстреля футболен бос пред дома му

Двама български вратари пазиха за клуба на жертвата

Моторист разстреля футболен бос пред дома му

Президентът на втородивизионния кипърски футболен отбор Кармиотиса - Ставрос Демостенус, беше застрелян в Лимасол. За тежкия криминален случай съобщиха от местната полиция.

Според предварителните информации, въоръжен мъж е карал мотоциклет и е открил огън по колата на 49-годишния Демостенус пред дома му. Бизнесменът починал, докато синът му го карал към болницата.

Кармиотиса се състезаваше в първа дивизия през миналия сезон. От създаването си през 1979 г. играе предимно в по-ниски дивизии.

Българите в отбора

В последно време за тима играха българските вратари Мартин Луков и Димитър Евтимов, а за кратко като треньор на тима бе привлечен световният шампион с Италия от 2006 година Мауро Каморанези.

Правоохранителните органи потвърдиха, че убийството е било предумишлено. Разследващите се опитват да възстановят хронологията на нападението, използвайки записи от видеонаблюдение и показания на свидетели.

