Моторист разстреля футболен бос пред дома му

Президентът на втородивизионния кипърски футболен отбор Кармиотиса - Ставрос Демостенус, беше застрелян в Лимасол. За тежкия криминален случай съобщиха от местната полиция.

Според предварителните информации, въоръжен мъж е карал мотоциклет и е открил огън по колата на 49-годишния Демостенус пред дома му. Бизнесменът починал, докато синът му го карал към болницата.

Кармиотиса се състезаваше в първа дивизия през миналия сезон. От създаването си през 1979 г. играе предимно в по-ниски дивизии.

Българите в отбора

В последно време за тима играха българските вратари Мартин Луков и Димитър Евтимов, а за кратко като треньор на тима бе привлечен световният шампион с Италия от 2006 година Мауро Каморанези.

Правоохранителните органи потвърдиха, че убийството е било предумишлено. Разследващите се опитват да възстановят хронологията на нападението, използвайки записи от видеонаблюдение и показания на свидетели.