На 18: Ламин Ямал нахлу при най-богатите във футбола

Макар да е едва на 18 години, Ламин Ямал нахлу в елитния клуб на най-богатите футболисти. Бижуто на Барселона е под №10 в новата годишна класация на списание Forbes.

Състоянието на Ямал се оценява на 45 милиона долара. 33 от тях са спечелени директно от футбола, а останалите 10 - от спонсори и рекламодатели.

Иначе на върха няма изненади - Кристиано Роналдо за поредна година оглави списъка. Новият му договор с Ал Насър направи преднината му още по-внушителна. Португалецът добавя в сметката си 280 милиона долара (230 от договора с клуба и 50 от спонсорски договори.

Два пъти повече от Меси

В класацията се изчисляват сумите в чист вид преди данъците и комисионни, предвидени за мениджъри, агенти и хора от екипите на звездите. Тук не влизат приходи от бизнес начинания.

От старта на класацията за спортистите на Forbes през 1990 г. единствено боксьорът Флойд Мейуедър е генерирал повече приходи от настоящите 280 милиона долара на Роналдо в рамките на година. Това се случва през 2015-а, когато американецът приключва финансовата година с 300 милиона долара.

Друг любопитен момент е, че Кристиано ще заработи повече от два пъти повече от втория - Лионел Меси. Аржентинецът прибавя 130 милиона долара към състоянието си.

Топ 10

1. Кристиано Роналдо - 280 милиона долара

2. Лионел Меси - 130 милиона долара

3. Карим Бензема - 104 милиона долара

4. Килиан Мбапе - 95 милиона долара

5. Арлинг Холанд - 80 милиона долара

6. Винисиус - 60 милиона долара

7. Мохамед Салах - 55 милиона долара

8. Садио Мане - 54 милиона долара

9. Джуд Белингам - 44 милиона долара

10. Ламин Ямал - 43 милиона долара