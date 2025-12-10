Най-известните близнаци във футбола (ГАЛЕРИЯ)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арсенал се похвали с привличането на братята-близнаци Едвин и Холгер Кинтеро от Еквадор. Двамата са на 16 години и вече ще се присъединят към "артилеристите" през 2027 г., когато ще навършат пълнолетие.

Едвин е дясно крило и е определян за един от най-техничните футболисти в Еквадор, а Холгер играе като атакуващ полузащитник. Но това, което привлече погледите на феновете е, че те изглеждат напълно еднакво.

Някои биха си казали: "Нормално, нали са близнаци". Но приликата им е толкова голяма, че дори на тренировка техните съотборници и треньори ги бъркат.

Близнаците във футбола

В социалните мрежи веднага започнаха да ги сравняват с братята Рафаел и Фабио да Силва, които играха по едно и също време в Манчестър Юнайтед, а години по-късно сър Алекс Фъргюсън признава, че тайно е сменял двамата на почивката, за да придаде повече свежест на отбора.

Футболът познава и още няколко известни двойки близнаци, които са играли заедно.

Например братята Роналд и Франк де Бур. Двамата нидеерландци играят заедно в Аякс, Барселона, Рейджърс и националния отбор, като заедно постигат забележителни успехи.

Като говорим за нидерландци не можем да пропуснем Рене и Уили ван де Керкоф, които заедно достигат до финал на световно първенство през 1978 г., но за жалост губят от Аржентина.

Други известни близнаци от близкото минало са Хамит и Халил Алтинтоп, който в Шалке и турския национален отбор са безмилостни.

Няма как да не споменем и братята Бендер. Ларс и Свен играят заедно в Мюнхен 1860 и Байер Леверкузен.

Завършваме с руснаците Василий и Алексей Березутски, които споделят терена и съблекалнята на ЦСКА Москва в продължение на 16 години.

