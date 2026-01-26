bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нани се завръща, ще играе за Николай Костов

Възобновява кариерата си на 39 години

Една от звездите на португалския футбол през новия век - Нани, възобновява кариерата си! 39-годишният бивш играч на Манчестър Юнайтед подписа с казахстанския Актобе, чийто треньор е Николай Костов.

В договора на Нани е включена клауза, според която той ще има разширена роля в проекта за развитие на клуба.

"Бих искал да благодаря на собственика г-н Нурлан Артикбаев, председателя г-н Арман Оспанов и управителя г-н Асхат Шахаров за тяхното гостоприемство и подкрепа. Бях много впечатлен от визията на клуба за бъдещето и ще работя усилено, за да го изведем до нови висоти, у дома и в чужбина!", коментира Нани, след като се присъедини към петия в казахстанския елит.

Фланговият футболист не е играл от 2024 г. насам. Тогава беше част от Ещрела Амадора в родината си.

С Ники Костов начело

Николай Костов е уважаван в страните от бившия Съветски съюз, като води отбори в Русия, Казахстан, Армения и Украйна. У нас, в кариерата си на футболист, той премина през Добруджа, Левски и Славия. Впоследствие води на два пъти "сините" и веднъж Ботев Пловдив.

Нани, който е с корени от Кабо Верде, има 24 гола в 112 мача за националния отбор на Португалия и стана европейски шампион през 2016 г.

С Юнайтед е 4-кратен шампион на Англия (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011 и 2012/2013). Може да се похвали още с триумфи в Шампионската лига (2007/2008) и на Световното клубно първенство (2008).

Звездата му изгря в Спортинг Лисабон. С "лъвовете" е трикратен първенец на Португалия (2006/2007, 2014/2015 и 2018/2019).

