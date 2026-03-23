Наша двойка инфлуенсъри подкрепя Арсенал в сектора на Сити (ВИДЕО)

Най-актуалната инфлуенсърска двойка у нас - Глория Петкова и Даниел Петканов, сътвориха... футболен гаф.

Двамата влюбени участници в първия сезон на "The Traitors" бяха решили да се насладят на финала на Купата на лигата в Англия между Арсенал и Манчестър Сити.

Само че попаднаха в... грешната агитка.

Фенове на Арсенал

Петканов, който е широко познат у нас с участията си в различни реалити предавания, е фен на Арсенал, а страстта му към лондонския клуб поде и Глория - модел, инфлуенсър и DJ.

Затова двамата решили да си подарят едно изживяване като един от най-важните мачове за сезона - финала на турнира за Купата на лигата на емблематичния стадион "Уембли".

Билетите им обаче били за... сектора с агитката на Манчестър Сити.

"Всичко започна добре на финала на Карабао къп, докато не разбрахме, че сме в сектора на Манчестър Сити. В крайна сметка Арсенал загуби, но подкрепяме любимия отбор в добро и лошо, нали?", пише Петканов.

Развръзката

От снимките и кратките видеа се вижда, че двамата са били принудени да свалят фланелките си на Арсенал, а Петканов загатна за напрегнати моменти с противниковите привърженици. Той обеща да разкаже за преживяването скоро.

На мача за Купата на лигата, Даниел и Глория не донесоха късмет на любимия си Арсенал.

Лондончани загубиха с 0:2.