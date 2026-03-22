Арсенал се сгромолясва: Манчестър Сити с купа!

Манчестър Сити спечели първата си битка за трофей с Арсенал и взе финала за Купата на лигата с 2:0 насред "Уембли".

"Топчиите", които се борят за титлата не бяха на необходимото ниво днес, Манчестър Сити също не блесна особено, но впечатлението е, че отборът на Пеп Гуардиола игра точно толкова, колкото беше необходимо, за да бъде по-добър, а героят беше младият защитник О'Райли, който реши мача за четири минути.

Снимка: БГНЕС

През първото полувреме не паднаха голове, но след час игра, О'Райли се появи на сцената. В 60' той отбеляза първия гол в мача и само четири минути по-късно се разписа за втори път за крайното 2:0.

До края на сезона и двата отбора ще се борят за трофея във Висшата лига, където Арсенал в момента има девет точки преднина, но и мач по-малко.

За Пеп Гуардиола този трофей е 19-ият начело на „гражданите“ – испанецът стана шампион на Англия шест пъти, спечели Купата на лигата пет пъти, спечели Суперкупата на Англия три пъти, спечели Купата на Футболната асоциация два пъти, а също така стана носител на Шампионската лига, Суперкупата на Европа и световното клубно първенство.

Снимка: БГНЕС

"Гражданите" спечелиха Купата на английската лига за девети път.

Отборът на Гуардиола взе трофея за първи път от 2021 г. Само Ливърпул е печелил Купата на Английската лига по-често от гранда от "Етихад" - 10 пъти. Арсенал е вдигал трофея само два пъти – през 1987 и 1993 г.