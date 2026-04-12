"Видях собственото си погребение! Кълна се в Бог!"

Зловещата изповед на Неймар

Неймар определено бележи ера във футбола, но така и не успя да се изкачи до върха на света с националния отбор.

На Мондиал 2022 в "златистите" бяха спрени от Хърватия след дузпи на 1/4-финал. Ней даде преднина на петкратните световни шампиони, когато вкара 1:0 в продълженията, но "ватрените" изравниха и по-късно ликуваха.

Бразилия пропусна две дузпи, така че Неймар дори не успя да изпълни петата. Сега, в смразяващо признание, той си спомни най-трудния момент в живота си.

Повика Тиаго, но не е и Неймар:

"Винаги съм изпълнявал петата дузпа, така е било винаги. Петата е най-трудната, но може и да не се стигне до нея. Когато хърватите ни елиминираха, си мислех, че ще умра. След мача отидохме в хотела, сякаш светът спря... В хотела бяха семействата ни, всички минаваха покрай нас, с изражения на лицата, сякаш казваха: Що за глупост...!, спомня ни звездата на Сантош и продължава:

"Видях собственото си погребение! Кълна се в Бог! Бях в малка стая, седях там и хората идваха. Семейството ми дойде, както и другите. Всички имаха зачервени очи, никой не говореше... Чувствах се сякаш съм в ковчег и всички казваха: „Уау, все още си жив, нали?“ Това беше чувството, което имах...

Неймар е преследван от контузии и все още не е ясно дали ще бъде в списъка на Карло Анчелоти за Мондиал 2026...

Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас
