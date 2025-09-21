Неочакван герой реши римското дерби

Рома излъга Лацио с 1:0 в римското дерби от 4-ия кръг на Серия "А".

163-ият сблъсък между двата столични гранда беше решен от неочакван герой - екс капитана Лоренцо Пелегрини, за когото това беше първи мач от началото на сезона.

Плеймекърът, чийто договор изтича през лятото и няма да бъде подновен, се разписа за 56-и път в 317 двубоя с екипа на Рома.

Снимка: Reuters

Дербито

"Орлите" владееха инициативата до последния четвърт час игра преди почивката. Педро беше мотивиран да накаже отново бившия си тим, но стреля неточно. Същото направи и Нуно Тавареш, преди Миле Свилар да отрази удар на капитана Матия Дзакани.

Стигна се до 38', когато Дивайн Ренш се пребори с Тавареш, Матиас Суле подаде към Пелегрини и той отбеляза четвъртото си попадение срещу вечния съперник.

Рома беше близо до 2:0 в добавеното време - Анхелиньо намери Ренш, обаче Иван Проведел се намеси отлично.

Пропуските на Лацио

Най-чистото положение през втората част се откри пред Булай Диа от Лацио. Сенегалецът се измъкна сам срещу Свилар в 54', но прати топката в трибуните.

Снимка: Reuters

До края Дзакани и резервата Тати Кастеянос направиха пропуски за Лацио. "Бианкочелестите" завършиха срещата с 10 души заради червен картон на влезлия като смяна Реда Белаян, извършил груб фал срещу Ману Коне.

Успехът е трети за Рома в последните четири дербита на Вечния град, както и първи над кръвния враг под ръководството на Джан Пиеро Гасперини.

Рома заема четвъртото място с актив от 9 точки, докато Лацио е 14-и с 3. В петия кръг "вълците" приемат Верона, а "орлите" гостуват на Дженоа.

