bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Неочакван герой реши римското дерби

Рома излъга Лацио в 163-ата битка за Вечния град

Неочакван герой реши римското дерби
AFP

Рома излъга Лацио с 1:0 в римското дерби от 4-ия кръг на Серия "А".

163-ият сблъсък между двата столични гранда беше решен от неочакван герой - екс капитана Лоренцо Пелегрини, за когото това беше първи мач от началото на сезона.

Плеймекърът, чийто договор изтича през лятото и няма да бъде подновен, се разписа за 56-и път в 317 двубоя с екипа на Рома.

Снимка: Reuters

Дербито

"Орлите" владееха инициативата до последния четвърт час игра преди почивката. Педро беше мотивиран да накаже отново бившия си тим, но стреля неточно. Същото направи и Нуно Тавареш, преди Миле Свилар да отрази удар на капитана Матия Дзакани.

Стигна се до 38', когато Дивайн Ренш се пребори с Тавареш, Матиас Суле подаде към Пелегрини и той отбеляза четвъртото си попадение срещу вечния съперник.

Рома беше близо до 2:0 в добавеното време - Анхелиньо намери Ренш, обаче Иван Проведел се намеси отлично.

Пропуските на Лацио

Най-чистото положение през втората част се откри пред Булай Диа от Лацио. Сенегалецът се измъкна сам срещу Свилар в 54', но прати топката в трибуните.

Снимка: Reuters

До края Дзакани и резервата Тати Кастеянос направиха пропуски за Лацио. "Бианкочелестите" завършиха срещата с 10 души заради червен картон на влезлия като смяна Реда Белаян, извършил груб фал срещу Ману Коне.

Успехът е трети за Рома в последните четири дербита на Вечния град, както и първи над кръвния враг под ръководството на Джан Пиеро Гасперини.

Рома заема четвъртото място с актив от 9 точки, докато Лацио е 14-и с 3. В петия кръг "вълците" приемат Верона, а "орлите" гостуват на Дженоа.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

рома серия а Италия рим лацио дерби педро римско джан пиеро гасперини орлите вълците Лоренцо Пелегрини Матия Дзакани миле свилар дербито на вечния град булай диа тати кастеянос

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Стана ясна ключова подробност за

Стана ясна ключова подробност за "Златната топка". Подсказва ли ни фаворитите?
Фенът, чиято глава зависи от Манчестър Юнайтед... буквално (ВИДЕО)

Фенът, чиято глава зависи от Манчестър Юнайтед... буквално (ВИДЕО)
1500 полицаи пазят Рим от феновете на Левски

1500 полицаи пазят Рим от феновете на Левски

Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

Петев отговори на Неделев: Не е бил

Петев отговори на Неделев: Не е бил "като дух". Имаше по-добри от него (ВИДЕО)

Последни новини

Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)

Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)
Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

Фенът, чиято глава зависи от Манчестър Юнайтед... буквално (ВИДЕО)

Фенът, чиято глава зависи от Манчестър Юнайтед... буквално (ВИДЕО)
Петев отговори на Неделев: Не е бил

Петев отговори на Неделев: Не е бил "като дух". Имаше по-добри от него (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV