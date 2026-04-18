Никой клуб в Европа не иска Винисиус

Кой ще му даде годишна заплата от 30 милиона евро, плюс богат бонус за подписване, плюс комисионна за агентите му?

Журналистът Ромен Молина разкри, че никой клуб в Европа не иска да привлече Винисиус Жуниор, въпреки че агентите му правят всичко възможно - никой не е проявил сериозен интерес.

Националът на Бразилия има договор с Реал Мадрид до юни 2027 г. и въпреки че и двете страни публично заявяват, че искат сътрудничеството да продължи, преговорите са в застой.

Луд мач в Мюнхен изпрати Байерн на полуфинал (ВИДЕО)

Агентите на бразилеца се опитват да усетят пулса на гигантите в цяла Европа, но както съобщава журналистът Ромен Молина, в момента нито един клуб от Стария континент не иска да подпише с Вини.

Дори Челси...

Той разкрива, че агентите са опитали всичко, за да осигурят оферти, но няма интерес, дори Челси (клуб, който е похарчил над 2 милиарда през последните няколко години) не иска да купи нападателя.

В отговор на потребител с „X“, журналистът обясни.

„Кой ще му даде годишна заплата от 30 милиона евро, плюс богат бонус за подписване, плюс комисионна за агентите му? Дори в Саудитска Арабия не бързат, защото сумата, поискана от агентите, плюс паразитите, които искат да печелят, е много, много по-висока...“, обяснява Молина.

Предложението е на масата

Преди дни медиите в Англия написаха, че агентът на един от най-добрите футболисти днес, работи по трансфера му във Висшата лига. Клубове като Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Челси са били уведомени, че бразилецът може да напусне Реал това лято.

Ексклузивно Игор Тиаго пред AS: Без Лудогорец нямаше да съм във Висшата лига

БФС реши: ЦСКА - Левски на 25 април

От мозъчна операция до гол с каска

Цолов: Шансовете винаги са налице за Формула 1 (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди (ВИДЕО)
