Никой клуб в Европа не иска Винисиус

Журналистът Ромен Молина разкри, че никой клуб в Европа не иска да привлече Винисиус Жуниор, въпреки че агентите му правят всичко възможно - никой не е проявил сериозен интерес.

Националът на Бразилия има договор с Реал Мадрид до юни 2027 г. и въпреки че и двете страни публично заявяват, че искат сътрудничеството да продължи, преговорите са в застой.

Агентите на бразилеца се опитват да усетят пулса на гигантите в цяла Европа, но както съобщава журналистът Ромен Молина, в момента нито един клуб от Стария континент не иска да подпише с Вини.

Той разкрива, че агентите са опитали всичко, за да осигурят оферти, но няма интерес, дори Челси (клуб, който е похарчил над 2 милиарда през последните няколко години) не иска да купи нападателя.

В отговор на потребител с „X“, журналистът обясни.

„Кой ще му даде годишна заплата от 30 милиона евро, плюс богат бонус за подписване, плюс комисионна за агентите му? Дори в Саудитска Арабия не бързат, защото сумата, поискана от агентите, плюс паразитите, които искат да печелят, е много, много по-висока...“, обяснява Молина.

Предложението е на масата

Преди дни медиите в Англия написаха, че агентът на един от най-добрите футболисти днес, работи по трансфера му във Висшата лига. Клубове като Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Челси са били уведомени, че бразилецът може да напусне Реал това лято.