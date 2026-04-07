Агентът на Винисиус: Той не е доволен, че е трети по пари

Агентът на един от най-добрите футболисти днес - Винисиус Жуниор, работи по трансфера му във Висшата лига, пишат медиите на Острова. Клубове като Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Челси са били уведомени, че бразилецът може да напусне Реал това лято.

Договорът му изтича следващия юни и той все още не го е удължил, защото не е доволен от условията на масата. Вини в момента е третият най-високоплатен играч в Европа, но не е с най-високата заплата в клуба си. Само Арлинг Холанд и съотборникът му на "Бернабеу" Килиан Мбапе печелят повече от него.

Според съобщенията бразилецът иска да стане най-високоплатеният играч в Кралския клуб, което не е оферта за Флорентино Перес.

Освен гигантите от Висшата лига, са били осъществени контакти и с настоящия европейски шампиони ПСЖ, както и с Байерн Мюнхен.

Изглежда обаче, че Винисиус не планира да принуди клуба да го продаде, а използва контакти с други отбори, за да подобри позицията си пред Реал. В момента той печели около 20 милиона евро на сезон, докато Мбапе получава малко повече от 30 милиона.

25-годишното крило е оценено от Transfermarkt на 150 милиона евро, а пазарната му стойност би била в този диапазон, ако не удължи договора си с Реал.

Той се присъедини към Кралския клуб от Фламенго през 2018 г. и досега е изиграл 366 мача, в които е отбелязал 123 гола и е дал 96 асистенции.