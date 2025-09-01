Новата звезда на Ливърпул вече наруши закона в Англия

Юго Екитике пристигна в Ливърпул от Айнтрахт Франкфурт за 95 млн. евро (с бонусите) и вече се вписва в отбора.

23-годишният нападател вече изигра 3 мача, в които вкара 2 гола, а с това показа, че на английските терени му е комфортно.

Само че очевидно правилата за шофиране във Великобритания не са му ясни!

Похвали се

Самият Екитике публикува в социалната мрежа "Снапчат" видео, на което се вижда как шофира джипа си.

Проблемът не е в скоростта, футболистът спазва ограниченията.

В Англия обаче е абсолютно забранено да се шофира и да се държи телефон, било то за разговор или за видео!

Властите са много строги към подобен вид нарушения. Глоба може да си изкарате, дори да чакате на червен светофар.

А тя не е малка - 6 контролни точки и минимум 200 паунда.

Трансферът

Екитике дори не е най-скъпият входящ трансфер на Ливърпул за лятото.

Флориан Вирц струваше на тима 125 млн. евро, които платиха на Байер Леверкузен.

До момента мърсисайдци са изхарчили над 339 млн. евро през летния трансферен прозорец, като в тази сума не влиза покупката на Александър Исак от Нюкасъл, оценен на 120 млн. евро. Този трансфер още не е официален.

