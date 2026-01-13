bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Алваро Арбелоа често е сравняван със Зинедин Зидан

Новият треньор на Реал Мадрид: Баба му беше баба на цяла Испания (ВИДЕО)

В Реал Мадрид не губят време! Малко след като уволниха треньора си Шаби Алонсо след загубата от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, "белите" назначиха Алваро Арбелоа за негов наследник. 

Изненадващо или не, назначението на световния (2010) и двукратен европейски шампион (2008, 2012) е факт! Той ще трябва да седне на "горещата скамейка", като опитът му на такава позиция не е солиден. Арбелоа бе начело на "Б" отбора на Реал от май 2025 до вчера. Преди това той работи само с подрастващи в школата на "белите". 

Само че новият треньор на Реал е със статут на любимец на феновете, тъй като тръгна за големия футбол именно от школата на клуба, игра малко в Депортиво (2005-2006) Ливърпул (2006-2009), а след това изкара 7 сезона на "Бернабеу", в които бе в основата на два триумфа в Шампионската лига и една титла. 

И ако си мислите, че публиката на Реал обожава Арбелоа, то трябва да видите как се отнася към... баба му

Соледад

"Баба на цяла Испания" - така често наричат Соледад, която за жалост почина през 2022 г. 

Майката на майката на Арбелоа е емблематична фигура във фолклора на Реал и на испанския национален отбор. Причината е нейната пламенна подкрепа към внука ѝ. 

Соледад стана известна и покрай едно от участията на внука си в радио предаване през 2011. Тогава Арбелоа реши да си направи шега с нея. Водещият ѝ се обади, преструвайки се на служител на мобилен оператор, със съобщението, че дължи 4000 евро по сметката си заради международни разговори, вероятно с внукът ѝ, който и без това не играел добре и бил грозен.

"За мен той си е най-добрият! Най-красивият! Как може да говориш такива неща! Ти познаваш ли го? Няма да платя сметката! Ще ви съдя!", викаше Соледад. 

В крайна сметка Арбелоа разкри, че става дума за шега. 

"Алварито, защо си правиш такива шеги! Не ми харесва!", поучително му се скара баба. 

"За да станеш известна, бабо. И да работиш в радиото", каза футболистът.

През 2022 г., когато Соледад почина, а Арбелоа бе начело на 14-годишните в Реал, те посветиха една от победите си точно на Бабата на цяла Испания

Семейство

В този тежък момент новият треньор на Реал заяви, че най-голяма подкрепа е оказало семейството му

Той е женен за Карлота - негова детска любов от Сарагоса. Тя е логопед и работи в начално училище. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Carlota (@carlota_ruiz)

Двамата имат 4 деца - Алба (15), Раул (12), Вега (10) и Инес (5). 

Арбелоа е много близък с братята си Раул и Яго, като това личи по имената на децата им. Във всяко едно от семействата има поне по един Алваро, Раул или Яго.

