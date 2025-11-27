Обидихме ги! Пуснахме грешен химн на ирландките в Албена! (ВИДЕО)

Женският национален отбор по футбол до 19 години на Ирландия със сигурност ще помни визитата си у нас! И то не с добро!

В момента в Албена се играят мачове от квалификациите за европейското първенство в тази възрастова група, като у нас гостуват отборите на Ирландия, Швеция и Полша.

Преди мача Ирландия - Швеция, завършил с победа 3:1 за скандинавките, организаторите допусната огромен гаф и вместо химна на Република Ирландия, пуснаха този на Великобритания - "Бог да пази краля".

Сериозно объркване

Грешката не е никак безобидна и най-вероятно е провокирана от объркване на страните.

У нас гостува тимът на Република Ирландия - държава, която е абсолютно автономна от Великобритания от 1922 г. насам. Тя често е наричана и Ейре.

Страната обаче не трябва да се бърка със Северна Ирландия - част от Великобритания. Въпреки че страните в общността имат различни футболни тимове и федерации, северноирландите използват за химн "Бог да пази краля".

За своята независимост Република Ирландия (Ейре) води дълги, тежки и кървави борби именно с Великобритания. Тази война ражда страшната терористична организация ИРА, която извършва редица актове на насилие.

Акапелно

Националките на Република Ирландия реагираха веднага и след кратко объркване и оглеждане, изпяха своя химн акапелно.

"Amhrán na bhFiann" или "Песента на войника" прозвуча категорично на терена в Албена, изпята от футболистките.

Това обаче не умилостиви медиите, които определиха случката за скандална.

Новината достигна и до Би Би Си и Ройтерс!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK