bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Обрат приближи Гьозтепе на Мъри до Топ 3 в Турция (ВИДЕО)

Тимът от Измир се измъчи с последния

Обрат приближи Гьозтепе на Мъри до Топ 3 в Турция (ВИДЕО)

Гьозтепе на Станимир Стоилов е вече на 3 точки от челната тройка в Турция! "Жълто-червените" записаха изненадващо труден успех срещу последния Карагюмрюк в среща от 20-ия кръг на местния шампионат.

Всички попадения в Измир паднаха преди почивката, а домакините стигнаха до победата след обрат.

Така Гьоз-Гьоз събра 39 точки на четвъртата позиция - 3 зад Трабзонспор. Води Галатасарай с 46, пред Фенербахче с 43, като и двата гранда са с по мач по-малко спрямо отбора на Мъри.

Неочаквани трудности

На ст. Гюрсек Аксел гостите поведоха в 13' чрез Сержиньо, който излезе сам срещу вратаря и не сбърка.

Жуниор Олайтан обаче изравни в 20' при разбъркване след корнер. Обрата оформи Жандерсон в добавеното време на първата част. Тогава Жуан проби отдясно и центрира, топката се отби в защитник и попадна на пътя на Жандерсон, който я прати в ъгъла за 2:1.

Успехът е четвърти за Гьозтепе в последните 5 мача, докато Карагюмрюк - последен с актив от едва 9 точки, допусна четвърта поредна загуба.

В 21-вия кръг Гьозтепе гостува на Коняспор, а Карагюмрюк приема Анталияспор.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

турция станимир стоилов мъри победа топ 3 суперлига Гьозтепе карагюмрюк

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българин е шампион на Australian Open!

Българин е шампион на Australian Open!

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)
Почина великият Спиро Дебърски

Почина великият Спиро Дебърски

Бразилските братя, които изневериха на футбола (ВИДЕО)

Бразилските братя, които изневериха на футбола (ВИДЕО)

"Май казвахте нещо...": Мистичното послание на Джокович след подвига

Последни новини

Бразилските братя, които изневериха на футбола (ВИДЕО)

Бразилските братя, които изневериха на футбола (ВИДЕО)
bTV Репортерите: Новите снежни върхове (ВИДЕО)

bTV Репортерите: Новите снежни върхове (ВИДЕО)
Появи се нова версия за трагедията с фенове на ПАОК (ВИДЕО)

Появи се нова версия за трагедията с фенове на ПАОК (ВИДЕО)
Почина великият Спиро Дебърски

Почина великият Спиро Дебърски

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV