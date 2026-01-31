Обрат приближи Гьозтепе на Мъри до Топ 3 в Турция (ВИДЕО)

Гьозтепе на Станимир Стоилов е вече на 3 точки от челната тройка в Турция! "Жълто-червените" записаха изненадващо труден успех срещу последния Карагюмрюк в среща от 20-ия кръг на местния шампионат.

Всички попадения в Измир паднаха преди почивката, а домакините стигнаха до победата след обрат.

Така Гьоз-Гьоз събра 39 точки на четвъртата позиция - 3 зад Трабзонспор. Води Галатасарай с 46, пред Фенербахче с 43, като и двата гранда са с по мач по-малко спрямо отбора на Мъри.

Неочаквани трудности

На ст. Гюрсек Аксел гостите поведоха в 13' чрез Сержиньо, който излезе сам срещу вратаря и не сбърка.

Жуниор Олайтан обаче изравни в 20' при разбъркване след корнер. Обрата оформи Жандерсон в добавеното време на първата част. Тогава Жуан проби отдясно и центрира, топката се отби в защитник и попадна на пътя на Жандерсон, който я прати в ъгъла за 2:1.

Успехът е четвърти за Гьозтепе в последните 5 мача, докато Карагюмрюк - последен с актив от едва 9 точки, допусна четвърта поредна загуба.

В 21-вия кръг Гьозтепе гостува на Коняспор, а Карагюмрюк приема Анталияспор.

