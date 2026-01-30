Реал среща Жозе Моуриньо в плейофите на Шампионска лига!

Реал Мадрид ще трябва да се справи с Бенфика на Жозе Моуриньо, ако иска да продължи в битката за титлата в Шампионска лига!

Това определи тегленият днес, 30 януари, жребий за плейофите за участие в осминафиналите.

В него участваха тимове, класирали се от 9-о до 24-о място след първата фаза.

Всички двойки

Ето и всички двойки:

Монако - Пари Сен Жермен

Бенфика - Реал Мадрид

Карабах - Нюкасъл

Бодьо Глимт - Интер

Галатасарай - Ювентус

Борусия Дортмунд - Аталанта

Брюж - Атлетико Мадрид

Олимпиакос - Байер Леверкузен

Прави впечатление не само мачът на Реал срещу тима, воден от бившия им мениджър Жозе Моуриньо. В плейофите ще видим и френско дерби - ПСЖ срещу Монако. Двата тима не са се срещали в европейски клубни турнири до сега.

Дълго пътуване до Баку, за да срещне Карабах, ще трябва да направи Нюкасъл.

Интер пък ще срещне Бодьо Глимт, а в северозападна Норвегия със сигурност няма да ги посрещне приятно време.

Ювентус има корав съперник в лицето на Галатасарай. Статистиката е 2 победи за турците, 3 равенства и 1 успех за "Старата госпожа".

Кога?

Плейофите за участие в осминафиналите са на разменено домакинство. Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи.

Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно.

След като станат ясни всички осминафиналисти, предстои нов жребий за следващите фази. Той ще е на 27 февруари.

В следващата фаза на турнира вече са Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити.

