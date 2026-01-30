bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Реал среща Жозе Моуриньо в плейофите на Шампионска лига!

Жребият определи и френско дерби

Reuters

Реал Мадрид ще трябва да се справи с Бенфика на Жозе Моуриньо, ако иска да продължи в битката за титлата в Шампионска лига! 

Това определи тегленият днес, 30 януари, жребий за плейофите за участие в осминафиналите. 

В него участваха тимове, класирали се от 9-о до 24-о място след първата фаза. 

Всички двойки

Ето и всички двойки:

Монако - Пари Сен Жермен
Бенфика - Реал Мадрид
Карабах - Нюкасъл
Бодьо Глимт - Интер
Галатасарай - Ювентус
Борусия Дортмунд - Аталанта
Брюж - Атлетико Мадрид
Олимпиакос - Байер Леверкузен

Прави впечатление не само мачът на Реал срещу тима, воден от бившия им мениджър Жозе Моуриньо. В плейофите ще видим и френско дерби - ПСЖ срещу Монако. Двата тима не са се срещали в европейски клубни турнири до сега. 

Снимка: Marca

Дълго пътуване до Баку, за да срещне Карабах, ще трябва да направи Нюкасъл. 

Интер пък ще срещне Бодьо Глимт, а в северозападна Норвегия със сигурност няма да ги посрещне приятно време

Ювентус има корав съперник в лицето на Галатасарай. Статистиката е 2 победи за турците, 3 равенства и 1 успех за "Старата госпожа". 

Кога?

Плейофите за участие в осминафиналите са на разменено домакинство. Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи. 

Снимка: uefa.com

Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно. 

След като станат ясни всички осминафиналисти, предстои нов жребий за следващите фази. Той ще е на 27 февруари. 

В следващата фаза на турнира вече са Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Реал Мадрид

Бенфика
Бенфика
4 : 2
Реал Мадрид
Реал Мадрид
33%
Притежание на топката
67%
20
Точни удари
12
2
Неточни удари
4
53
Опасни атаки
60
11
Нарушения
15
6
Корнери
5
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 44 30 26
18 8
25 10 21
14
30 10 7
15 14 5
8 17 24 18
1
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Джанлука Престиани 25 Джанлука Престиани
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Раул Асенсио 17 Раул Асенсио
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Джуд Белингам 5 Джуд Белингам
30
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Тагове:

шампионска лига реал мадрид жозе моуриньо бенфика плейофи осминафинали

