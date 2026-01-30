Реал среща Жозе Моуриньо в плейофите на Шампионска лига!

Реал Мадрид ще трябва да се справи с Бенфика на Жозе Моуриньо, ако иска да продължи в битката за титлата в Шампионска лига!
Това определи тегленият днес, 30 януари, жребий за плейофите за участие в осминафиналите.
В него участваха тимове, класирали се от 9-о до 24-о място след първата фаза.
Ето и всички двойки:
Монако - Пари Сен Жермен
Бенфика - Реал Мадрид
Карабах - Нюкасъл
Бодьо Глимт - Интер
Галатасарай - Ювентус
Борусия Дортмунд - Аталанта
Брюж - Атлетико Мадрид
Олимпиакос - Байер Леверкузен
Прави впечатление не само мачът на Реал срещу тима, воден от бившия им мениджър Жозе Моуриньо. В плейофите ще видим и френско дерби - ПСЖ срещу Монако. Двата тима не са се срещали в европейски клубни турнири до сега.
Дълго пътуване до Баку, за да срещне Карабах, ще трябва да направи Нюкасъл.
Интер пък ще срещне Бодьо Глимт, а в северозападна Норвегия със сигурност няма да ги посрещне приятно време.
Ювентус има корав съперник в лицето на Галатасарай. Статистиката е 2 победи за турците, 3 равенства и 1 успех за "Старата госпожа".
Плейофите за участие в осминафиналите са на разменено домакинство. Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи.
Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно.
След като станат ясни всички осминафиналисти, предстои нов жребий за следващите фази. Той ще е на 27 февруари.
В следващата фаза на турнира вече са Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити.
View this post on Instagram
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK