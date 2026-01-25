bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Обеща война – получи тишина: какво се обърка при Винисиус?

500 дни по-късно той се превърна в проблем за Реал

Обеща война – получи тишина: какво се обърка при Винисиус?
Reuters

Туитът стана вирусен само минути след публикуването му: „Ще го направя 10 пъти, ако е необходимо. Те не са готови.“

Снимка: Reuters

Беше 24 октомври 2024 г. Винисиус току-що беше гледал как Родри вдига „Златната топка“, трофея, който бразилецът вярваше, че му принадлежи. И с право – сезонът му беше бляскав: титла в Ла Лига, Шампионска лига, гол на финала и статистика, достойна за короната: 24 гола и 9 асистенции.

500 дни по-късно обаче това обещание звучи кухо

Снимка: Reuters

Обещаното „десетократно ниво“ не дойде. Напротив – както разкри Cadena COPE, показателите на бразилския национал са се сринали почти наполовина във всички ключови аспекти на играта му.

Головете? От един на всеки два мача – до един на всеки четири.

Дрибъл? 25% по-малко опити, с непроменена успеваемост от 50%.

Центриранията? С 20% по-малко, а асистенциите... същите – една на всеки три мача.

Снимка: Reuters

Преди онази нощ на церемонията за „Златната топка“ Винисиус носеше на Реал Мадрид около 20 точки с головете си. След нея – само осем.

Безмилостен Реал Мадрид писа шестица на Монако (ВИДЕО)

Ако Винисиус не вдигне рязко нивото си, 24 октомври 2024 г. може да остане не мотивация, а най-близката му среща със „Златната топка“ – и нищо повече.

Футболът генерира рекордни 12 милиарда евро – ето ги големите победители
