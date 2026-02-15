bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От Лудогорец до „Етихад“: Игор Тиаго в радара на Сити

Бразилската сензация на Висшата лига

Reuters

Манчестър Сити проявява сериозен интерес към нападателя на Бретфорд – Игор Тиаго, гърми TeamTalk.

24-годишният бразилец е сред най-ефективните нападатели във Висшата лига през настоящия сезон, а силните му изяви не са останали незабелязани от шампионите на Англия.

18 гола в 27 мача

Снимка: Reuters

През кампания 2025/26 Тиаго е реализирал 18 попадения и е добавил една асистенция в 27 срещи с екипа на Брентфорд.

Договор до 2031 г.

Силните карти обаче се държат от Брентфорд. Нападателят наскоро удължи контракта си до 30 юни 2031 г., което означава, че евентуален трансфер ще изисква сериозна оферта. От клуба засега не коментират публично спекулациите, но интересът от страна на "гражданите" е показателен за развитието на играча.

От Разград до елита

Преди да премине в Англия през юли 2024 г., Тиаго защитаваше цветовете на родния хегемон Лудогорец.

Снимка: Lap.bg

Изборът на България бе изненадващ: той отлетя от топла Бразилия за град в Източна Европа, където трябваше да се адаптира към времето, културата и футбола. „Беше голяма промяна. Хората в България не бяха толкова гостоприемни, а футболът беше по-техничен и бърз, с много подавания“, споделя неведнъж бразилецът.

„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

След първоначалната адаптация Тиаго остави отпечатък в първия отбор на Лудогорец, като отбеляза 21 гола и направи 7 асистенции в 55 мача, спечели две шампионски титли и Суперкупата на България. Стойността му се увеличи с 32 милиона евро за две години.

„Вкарах гол срещу Сержипе за Купата на Бразилия и веднага след мача агентът ми каза: „Стягай си багажа, тръгваме днес.“ Това беше началото на нов живот“, разказва Тиаго.

Снимка: Reuters

Трансферът му в Брюж за 11 милиона евро и последващото преминаване в Брентфорд за 33 милиона евро се случиха почти тихо – дори Фабрицио Романо не знаеше за сделката.

Предстои да се види дали Манчестър Сити ще предприеме конкретни действия през следващия трансферен прозорец, но името на Игор Тиаго вече все по-често се споменава сред възможните попълнения на "Етихад".

https://btvsport.bg/world-football/njamahme-pari-za-hrana-kak-ludogorec-izkova-napadatelja-kojto-goni-holand.html

Тагове:

манчестър сити радар пеп гуардиола класиране мачове трансфер лудогорец голове брентфорд Игор Тиаго

