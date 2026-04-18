От мозъчна операция до гол с каска

Футболистът на Интер Филипо Серантони е на 15 — възраст, в която мечтите обикновено са по-големи от страховете. 23 юли 2025 г., Сардиния, слънце, приятели, купон...

Той се гмурка, изплува, катери се по скалите, но пада назад. Удря се в скалата. Хеликоптер го транспортира до болницата в Нуоро, където е опериран. Родителите му се страхуват от най-лошото. Диагнозата е ужасяваща: „Дълбока фрактура с мозъчен кръвоизлив“.

Но през 17-те дни хоспитализация всичко върви добре. Дните в болницата минават бавно, тежко, но с една малка светлина, която не угасва. После идва каската - новата му „защита“. И той се връща там, където винаги е принадлежал — на терена. В Интер.

Лаутаро Мартинес му говори като на малък брат. Киву му дава съвети не само за футбола, а за това как да не спира да вярва. „Не поглеждай назад. Усмихвай се и живей мечтата си. И срежи каската над ушите си, за да чуваш по-добре...“.

Филипо Серантони, от Бергамо, роден през 2010 г., е централен нападател на "нерадзурите" до 15 години. Пристина на "Джузепе Меаца" след две поредни победи в Скудетото, които е подпечатал с 35 гола, три от които на финалите. Висок, слаб, техничен и с инстинктите на Пипо Индзаги.

Интер го покани в Пинетина. В неделя той получи първата си повиквателна, срещу Зюдтирол. Филипо влезе от пейката и вкарва гол.

Живот, 263 дни по-късно...