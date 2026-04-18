От мозъчна операция до гол с каска

Футболист на Интер победи съдбата за 263 дни

От мозъчна операция до гол с каска

Футболистът на Интер Филипо Серантони е на 15 — възраст, в която мечтите обикновено са по-големи от страховете. 23 юли 2025 г., Сардиния, слънце, приятели, купон...

Той се гмурка, изплува, катери се по скалите, но пада назад. Удря се в скалата. Хеликоптер го транспортира до болницата в Нуоро, където е опериран. Родителите му се страхуват от най-лошото. Диагнозата е ужасяваща: „Дълбока фрактура с мозъчен кръвоизлив“.

Но през 17-те дни хоспитализация всичко върви добре. Дните в болницата минават бавно, тежко, но с една малка светлина, която не угасва. После идва каската - новата му „защита“. И той се връща там, където винаги е принадлежал — на терена. В Интер.

Лаутаро Мартинес му говори като на малък брат. Киву му дава съвети не само за футбола, а за това как да не спира да вярва. „Не поглеждай назад. Усмихвай се и живей мечтата си. И срежи каската над ушите си, за да чуваш по-добре...“.

Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“

Филипо Серантони, от Бергамо, роден през 2010 г., е централен нападател на "нерадзурите" до 15 години. Пристина на "Джузепе Меаца" след две поредни победи в Скудетото, които е подпечатал с 35 гола, три от които на финалите. Висок, слаб, техничен и с инстинктите на Пипо Индзаги.

Интер го покани в Пинетина. В неделя той получи първата си повиквателна, срещу Зюдтирол. Филипо влезе от пейката и вкарва гол.

Живот, 263 дни по-късно...

Беше на крачка от Реал Мадрид, но загуби крака си заради парче торта
bolnica inter semejstvo talent gol operacija Italija skali shkola napadatel kivu kaska lautaro martinez

Най - важното

Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“

Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“
След провала на Правило 4: БФС въвежда поправка 4+1

След провала на Правило 4: БФС въвежда поправка 4+1
Ново Вечно дерби - още следващия уикенд

Ново Вечно дерби - още следващия уикенд
Грешка прати ансамбъла под №12 в Баку

Грешка прати ансамбъла под №12 в Баку

Последни новини

Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига

Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига
Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“

Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“
Беше на крачка от Реал Мадрид, но загуби крака си заради парче торта

Беше на крачка от Реал Мадрид, но загуби крака си заради парче торта
Почина най-великият играч, който никога не е стъпвал в НБА

Почина най-великият играч, който никога не е стъпвал в НБА
