Отново Божинов в Серия "А"! Представянето е въпрос на време!

Росен Божинов по пътя на Ники Илиев, Христо Стоичков и Валери Божинов

Отново Божинов в Серия "А"! Представянето е въпрос на време!

Росен Божинов е подписал с отбора от италианската Серия "А" Пиза! Това тръбят журналисти на "Ботуша". 

Българинът преминава в елитния тим от едно от топ 5 първенства в Европа от отбора от Антверпен. 

Смята се, че сделката за 20-годишният българин от Кнежа е на стойност 5 млн. евро!

Представяне

Очаква се в близките часове Божинов да бъде представен официално в 19-ия в Серия "А". 

Вече се появиха кадри, на които се вижда, че българският национал е в Италия. 

Божинов започва кариерата си в Етър, а след това играе в ЦСКА и ЦСКА 1948 преди да бъде продаден на белгийския тим за половин милион евро през 2024 г.

Традицията

Божинов ще продължи традицията на българи в Серия "А". 

Първият е Николай Илиев, който през 1989 г. премина от Левски в Болоня. Христо Стоичков пък игра в Парма през сезон 1995/1996. 

Няма как да не споменем и друг Божинов - Валери. През 2002 г. той се превърна в най-младия дебютант-чужденец в шампионата, след като се появи на терена с фланелката на "Лече", а след това игра в Серия "А" за Фиорентина и Парма. 

През 2014 г. с Палермо подписва с Ивайло Чочев. Александър Тонев игра за Фрозиноне и Кротоне, Андрей Гълъбинов - за Дженоа и Специя, Кирил Десподов - за Каляри, Валентин Антов - за Болоня, а Петко Христов - за Специя. 

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Приказката за рибата и тигана - нагледно на Australian Open (ВИДЕО)

Александър Кръшняк пише история!

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Приказката за рибата и тигана - нагледно на Australian Open (ВИДЕО)

Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата

