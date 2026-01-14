Отново Божинов в Серия "А"! Представянето е въпрос на време!

Росен Божинов е подписал с отбора от италианската Серия "А" Пиза! Това тръбят журналисти на "Ботуша".

Българинът преминава в елитния тим от едно от топ 5 първенства в Европа от отбора от Антверпен.

Смята се, че сделката за 20-годишният българин от Кнежа е на стойност 5 млн. евро!

Excl. - Rosen #Bozhinov has just signed the contract with #Pisa until 2030. Pisa have paid 5M to #RoyalAntwerp, which will also have 10% on the future sale. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 14, 2026

Представяне

Очаква се в близките часове Божинов да бъде представен официално в 19-ия в Серия "А".

Вече се появиха кадри, на които се вижда, че българският национал е в Италия.

.@PisaSC , Rosen Bozhinov è arrivato in città pic.twitter.com/3lfrzrwfCr — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 13, 2026

Божинов започва кариерата си в Етър, а след това играе в ЦСКА и ЦСКА 1948 преди да бъде продаден на белгийския тим за половин милион евро през 2024 г.

Традицията

Божинов ще продължи традицията на българи в Серия "А".

Първият е Николай Илиев, който през 1989 г. премина от Левски в Болоня. Христо Стоичков пък игра в Парма през сезон 1995/1996.

Няма как да не споменем и друг Божинов - Валери. През 2002 г. той се превърна в най-младия дебютант-чужденец в шампионата, след като се появи на терена с фланелката на "Лече", а след това игра в Серия "А" за Фиорентина и Парма.

През 2014 г. с Палермо подписва с Ивайло Чочев. Александър Тонев игра за Фрозиноне и Кротоне, Андрей Гълъбинов - за Дженоа и Специя, Кирил Десподов - за Каляри, Валентин Антов - за Болоня, а Петко Христов - за Специя.

