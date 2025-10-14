Парадокс: Сан Марино трябва да загуби с много, за да играе на световното

Сан Марино е третата най-малка държава в Европа след Ватикана и Монако и петата най-малка в света. Също така тя е една от трите страни, заедно с Ватикана и Лесото, изцяло обградена от друга държава, или т.нар. анклав.

Населението е малко повече от 33 хиляди души и в момента всички говорят за футбол. Сан Марино има шанс да се класира на световно първенство!

И не, това не е шега, а реален факт. Сан Марино, която е най-нископоставената в класацията на FIFA, е известна като една от най-лошите нации в историята на международния футбол.

Страната не бе печелила официален мач до септември миналата година, когато победи Лихтенщайн в Лигата на нациите. Тази победа дойде 34 години след първия им официален мач.

Снимка: Reuters

Сега обаче нещата, въпреки че не изглеждат по-различно, могат да се променят. Отборът на Роберто Чеволи загуби с 0:4 от Кипър в събота и следващият мач е срещу Румъния. Куриозната ситуация е, че ако Сан Марино загуби, това ще доведе до немислим сценарий.

Румъния е трета в групата зад Босна и Херцеговина. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 15 ноември, а няколко дни по-късно Босна ще срещне лидера в групата Австрия, а Румъния - Сан Марино.

Ако Румъния завърши на второ място, ще се класира за плейофите за световното първенство.

Как може Сан Марино да се класира?

12 ще бъдат отборите, заели второ място в групите на квалификациите за Мондиала, а според новия формат шанс за изява ще получат четирите най-високо класирани победители в групите на Лигата на нациите, които все още не са класирани.

А Сан Марино е начело на своята група в Лигата на нациите със 7 точки от 4 мача срещу Гибралтар и Лихтенщайн. Това спечели промоция на отбора в Лига С и също така им дава реален шанс за историческо участие на световно първенство.

Румъния също спечели своята група в Лигата на нациите с максимален брой точки от 6 мача и си осигури класиране в Група В. Следователно, по ирония на съдбата, в интерес на Сан Марино е да загуби категорично от Румъния, за да вземе едно от местата в плейофите, отредени на победителите в групите в Лигата на нациите.

Снимка: Reuters

Ако това се случи, Сан Марино ще има два плейофни мача срещи по-високо класирани отбори от горните дивизии, където две победи могат да им осигурят място на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина.

Също така Сан Марино може да се промъкне в плейофите, ако Швеция или Северна Ирландия завършат на първо или второ място в групите си от квалификациите, защото те спечелиха своите групи в Лигата на нациите. Това обаче изглежда по-малко вероятно, понеже Швеция е на последното място с 1 точка, а Северна Ирландия е трета - на три точки зад Германия и Словакия.

Но ако Босна и Херцеговина победи Румъния, то това ще убие мечтите на футболистите на Сан Марино.

