Пенсионира се на 18, за да се посвети на обществото

Нидерландски футболист шокира с решението да прекрати кариерата си едва на 18 години. Причината 18-годишният талант на НАК Бреда да спре с професионалния спорт обаче не е тежка контузия. Желанието на Даан ван Рьовейк е да се посвети на общественополезни дейности.

От клуба обявиха, че са разочаровани, но ще се съобразят с избора на тийнейджъра и ще прекратят договора му, който е до лятото на 2029 г.

"Убеден съм в решението си да се оттегля от професионалния футбол и да се съсредоточа върху кариера в обществото. Наскоро говорих с много хора в НАК и със семейството си. НАК винаги ми е давал подкрепа. В крайна сметка, аз сам направих този избор и стоя зад него на 100%. Беше привилегия да живея живота си като професионален футболист и искам да благодаря на всички в клуба и на моите колеги играчи за прекрасните моменти, които споделих. НАК винаги ще бъде в сърцето ми", каза Ван Рьовейк на сбогуване.

Спира преди да е започнал

Централният защитник премина в НАК през 2017 г. от аматьорския ВВ Де Аллблас. Беше част от школата на Аякс през сезон 2019/2020, след което се завърна в Бреда. Той подписа 3-годишен договор с НАК през 2023 г. и беше титуляр в юношеския (U19), после и капитан на младежкия (U21) отбор.

Ван Рьовейк удължи договора си наскоро. Той направи официалния си дебют при 0:1 от ПСВ Айндховен, като игра около 40 минути.

"Става въпрос за намиране на смисъл и удовлетворение във футбола. Трудно е да се обясни, но не чувствам удовлетворението, което искам в живота. Не мога да намеря това в света на футбола"

"Никога не е било голямата ми мечта да стана професионален футболист. Имах страхотни моменти, невинаги е било лошо. Но тъй като се присъединих към професионален клуб на толкова млада възраст, чувствах, че невинаги имам избор.", обясни Ван Рьовейк пред BN DeStem.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK