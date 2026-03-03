bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шансът Левски да стане шампион е вече 91%

“Сините“ имат 12 точки аванс на върха в Първа лига

Шансът Левски да стане шампион е вече 91%! Изчислението е на суперкомпютъра на платформата Football Meets Data.

То е направено след двубоите от 23-ия кръг в Първа лига. В него Левски победи с 4:3 Локомотив София у дома, а Лудогорец изненадващо направи 1:1 с Локомотив Пловдив насред Разград.

Така Левски оглавява класирането с актив от 56 точки - 12 пред Лудогорец.

Първа титла от 17 години?

До края на сезона остават 12 кръга, като още в следващия лидер и преследвач се сблъскват. Мачът е в четвъртък (5 март) от 18:30 ч. на Хювефарма Арена в Разград.

Левски се намира в серия от 5 срещи без успех над Лудогорец. Последният е с 2:1 на 9 февруари миналата година - в рамките на 20-ия шампионатен кръг.

Левски има 26 титли, но за последно стана шампион през сезон 2008/2009. След това в две поредни кампании върха окупира Литекс, преди Лудогорец да наложи доминация с 14 поредни триумфа.

Лудогорец зарадва Левски с нова грешна стъпка

